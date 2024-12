Menesztették Rubén Amorim utódját Lisszabonban, már ki is nevezték az új edzőt– hivatalos

Rúben Amorim irányításával a Sporting hosszú idő után nyert újra bajnokságot, és a mostani idényt is remekül kezdte. A szakemberre több európai topklub is felfigyelt, ő végül az ősszel a Manchester United invitálását fogadta el.

Amorim helyét egy másik korábbi válogatott labdarúgó, Joao Pereira foglalta el a kispadon. A 40 éves szakvezető addig a tartalékcsapatot irányította, és november 11-én váltotta Amorimot.

A gárda azonban gödörbe került, négy bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, a Bajnokok Ligájában pedig súlyos vereséget szenvedett az Arsenaltól (1–5), valamint kikapott az FC Bruges-től (1–2) is.

Az A Bola és a Record is arról ír, hogy Joao Pereira iránt egy hónap után máris elfogyott a türelem. Szerda késő este a vezetőség végül nyilvánosságra hozta a döntést, a Benfica ellen már nem Joao Pereira ül a kispadon. A Sporting még nem jelentette be az utódját, de Fabrizio Romano szerint Rui Borges, a Guimaraes vezetőedzője lesz a lisszaboniak új edzője. A 43 éves szakemberért négymillió eurós lelépési pénzt fizet a Sporting. Csütörtök délelőtt a Sporting is megerősítette Borges érkezését, aki másfél plusz egy évre kötelezte el magát.

A Sporting CP, amely Amorim távozásáig 100 százalékos teljesítménnyel vezette a bajnokságot, most egy ponttal van lemaradva a Benficától, és csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Portót.