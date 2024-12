A közösség ereje mindent legyőz

Beteg gyerekeknek, hátrányos helyzetű családoknak, rászorulóknak lett szebb a karácsonyuk, hiszen a székesfehérvári Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány az akadályokat legyűrve ismét rengeteg adományt gyűjtött és osztott ki az ünnepek előtt – és persze a szokásos foci sem maradhatott el.

Ha az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítványról van szó, akkor nem létezik az a kifejezés, hogy lehetetlen.

Lapunk hasábjain már többször beszámoltunk a jótékonysági szervezet tevékenységéről, az elmúlt években számtalan beteg gyereken, hátrányos helyzetű családon, gyermek-, illetve idősotthonban élő közösségen, máskor pedig állatmenhelyen segített az alapítvány, és ez természetesen most sem volt másként.

Immár 19. alkalommal rendezte meg az Adni Jó kispályás labdarúgótornát, ezen a jótékonysági kupán a nevezési díjakon felül az adományok, a tombolából befolyó összegek is a rászorulókhoz kerülnek, és lényegében amint kiírják a viadalt, azonnal betelik a mezőny, remek törzsközönsége van az eseménynek.

A karácsony előtti tornát december 15-én rendezték meg Székesfehérváron, de nem az eredeti helyszínen. Egy nappal a mérkőzések kezdete előtt a Sóstói Stadion edzőcsarnokában elektromos meghibásodás miatt elszállt a villany, és bárhogy igyekezett segíteni a Fehérvár FC, illetve több önkéntes, lehetetlen volt a hiba elhárítása, néhány óra maradt csak arra, hogy sikerüljön új termet találni.

„Nagy bajba kerültünk, már a büfét is berendeztük, amikor kiderült, hogy lehetetlen a Sóstói Stadionban megrendezni a tornát – számolt be a történtekről Horváth Péter, az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány kurátora. – Néhány órán belül elképesztő mennyiségű üzenet, segítségkérés jelent meg a legnépszerűbb közösségi oldalon, rengetegen megosztották segélykiáltásunkat, ötleteltek, helyszíneket ajánlottak, és nemcsak Székesfehérváron, Fejér vármegyében, hanem az ország több pontján is. Végül a fehérvári alpolgármestertől, Mészáros Attilától kaptam egy üzenetet, hogy a Jáky József technikum tornaterme nyitva áll előttünk, ott meg tudjuk rendezni a focikupát. Tökéletes helyszínt kaptunk, villámgyorsan értesítettünk mindenkit, megszerveztük a költözést.”

Ennek köszönhetően pattoghatott a labda egész nap. Ezen a tornán valóban nem a győzelem a lényeg, persze aki pályára lépett, nem akart kikapni, de a végső sikernél akadt magasztosabb cél is. A szervezet egymillió forintot gyűjtött össze a 10 éves, extrém koraszülött Szofi javára, aki agyvérzést szenvedett, cerebrális parézissel küzd, emiatt a jobb keze és lába nem működik megfelelően. Kétmillió forinttal sikerült segíteni a 14 éves Balla Boglárkát, aki júniusban, a ballagásáról hazafelé tartva szenvedett balesetet, kezei megbénultak, eltörött több csigolyája is. A kislány szülei a család otthonát akadálymentesítik a kapott összegből, így Boglárka hazatérhet a kórházból.

De ez csak a jéghegy csúcsa, az alapítvány egész évben rendez árveréseket az online térben, közösségi oldalakon, ezekre az aukciókra neves sportolók, edzők ajánlanak fel mezeket, relikviákat, a befolyó összeg pedig a rászorulókhoz jut el ajándék formájában. Karácsony előtt ez hatványozottan értékes, és az Adni Jó közössége ezúttal is kitett magáért. Öt intézmény kétszáz ellátottja speciális ajándékoknak örülhetett, ezenkívül száz Fejér vármegyei család és ugyanennyi hátrányos helyzetű gyermek kapott meglepetéscsomagot és tartós élelmiszert.

„Nagyon büszke vagyok a közösségünk tagjaira – nézett körbe a Jáky csarnokában Horváth Péter. – Ha úgy hozta volna a sors, hogy nincs termünk, ezek a srácok szerintem szabadtéren is lejátszották volna a mérkőzéseket. Azonban az összefogás ismét megoldotta a problémát. Jó volt megtapasztalni, hogy ennyi embernek volt fontos a 19. Adni Jó Kupa, amelyen ezúttal is jutott bőven a könnyekből. Mindig felemelő érzés, amikor egy helyen vannak a segítők és a támogatottak. Nekünk nagyon fontos, hogy az anyagi hozzájárulás mellett nagy érzelmi feltöltődést is adjunk, és szerintem ez újra sikerült. Megyünk tovább nyitott szemmel, tiszta szívvel és töretlen jókedvvel. Továbbra sem szeretnénk az útról beszélni, hanem inkább járni rajta.”

Aki a sportélményt is fontosnak tartotta, annak sem kellett csalódnia, mert a mezőny 12 csapata színvonalas mérkőzéseket játszott. Miközben két együttes a pályán küzdött, a többi tagjai régi ismerősökként köszöntötték egymást, tovább mélyültek az emberi kapcsolatok, amelyek csak erősítik a jótékonysági tevékenységet. Az előtérben gőzölgött a mennyei paprikás krumpli, amelybe friss kenyeret tunkolhattak a résztvevők, a Fehérvár FC kabalafigurája, Stopli minden gyerek nagy örömére ott korzózott és fényképezkedett a lelátón, a pályán meg egymást érték a szép cselek, fineszes megoldások, nagy gólok. A végső győzelem a Tíler csapatáé lett, amelyben korábbi Főnix-nevelésű játékosok, a jelenleg az NB III-as Kaposvárt erősítő, 18 éves Balla Kevin, illetve az NB II-es Kozármislenyben szereplő Lengyel Noel vitték a prímet. Kevin már sokadik éve támogatja az alapítvány munkáját.

„Édesapámmal minden évben felajánlunk valamit az alapítvány számára – mondta a tehetséges korábbi utánpótlás-válogatott középpályás, aki egyszer egy Szoboszlai Dominik által aláírt labdát adott át Horváth Péteréknek árverésre. – Fontos nekünk, hogy tegyünk valamit a rászorulókért, ha kis adománnyal is, de segíteni szeretnénk, az pedig nem kérdés, hogy a tornán is játszunk, hiszen imádunk futballozni.”

A 19. alkalommal megrendezett Adni Jó kispályás futballtorna a Tíler FC győzelmével zárult.

Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány ereje ebben rejlik: az őszinte érzelmekben, szándékban, segítőkészségben, bajtársiasságban, nagyvonalúságban. A focikupa pedig már a 19. volt a sorban, de abban biztosak lehetünk, hogy a huszadikra is sor kerül, és még ki tudja, hányra.

Mert az biztosnak tűnik, jó szándékú segítőből nem lesz kevesebb szerencsére, egyre csak gyarapszik a számuk.