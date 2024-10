Pénteki sportműsor: pályán a Bayer Leverkusen, Formula–1, férfi kézi és kosár NB I

NOVEMBER 1., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

19.00: Monaco–Angers

21.00: Lille–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

20.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

10. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Estrela (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

21.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

9. FORDULÓ

19.00: Al-Naszr–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

FUTSAL

NB I

18.30: Futsal Veszprém–Magyar Futsal Akadémia

18.30: Futsal Nyíregyháza–MVFC Berettyóújfalu

19.15: TFSE Budapest–Debreceni EAC

19.30: Aramis SE–Kecskemét Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

23.00: NASCAR Truck Series, 22. futam, Playoffs Round of 8, Pay Later 200, Martinsville (Tv: Match4)

FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO

15.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom

18.40: Budapest JAHC–Debreceni EAC

OSZTRÁK LIGA

17.30: Asiago (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

13.40: ciklokrossz, nők, X2O Oudenaarde (Tv: Eurosport1)

14.55: ciklokrossz, férfiak, X2O, Oudenaarde (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–HSA-NEKA

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: RN Löwen–Eisenach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: PVSK-Veolia–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NŐI NB I

17.30: DVTK HunTherm–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Panathinaikosz (görög)

20.45: Paris Basketball (francia)–Baskonia (spanyol)

MOTORSPORT

MALAJZIAI NAGYDÍJ

6.00: Moto3, 1. edzés (Tv: Arena4)

7.00: Moto2, 1. edzés (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

Szombat, 1.30: Moto3, 2. edzés (Tv: Arena4)

Szombat, 2.15: Moto2, 2. edzés (Tv: Arena4)

Szombat, 3.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 3.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

14.00: Grand Prix, nők, rövid program, Angers (Tv: M4 Sport, Eurosport2)

16.00: Grand Prix, jégtánc, rövid program, Angers (Tv: Eurosport2)

17.45: Grand Prix, férfiak, rövid program Angers (Tv: Eurosport2)

19.00: Grand Prix, férfiak, rövid program, Angers (Tv: M4 Sport)

20.35: Grand Prix, páros, rövid program, Angers (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Vasas Óbuda–Kaposvári NRC (Tv: M4 Sport)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Világkupa, Montreal, selejtező

TENISZ

6.00: WTA 250-es torna, Csiucsiang. Egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

8.00: WTA 250-es torna, Hongkong. Egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

14.00: ATP-torna, Párizs, 1. negyeddöntő (Tv: Match4)

16.30: ATP-torna, Párizs, 2. negyeddöntő (Tv: Match4)

19.00: ATP-torna, Párizs, 3. negyeddöntő (Tv: Match4)

21.00: ATP-torna, Párizs, 4. negyeddöntő (Tv: Match4)

TOLLASLABDA

49. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi bajnokság (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, XIII. Fáy utca 58.)

ÚSZÁS

11.30: világkupa, 3. forduló, Szingapúr (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Kreisz Bálint, Erdei Márk, Horti Gábor. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Felidézzük a sportvilágban ezen a héten történteket

7.00: Halottak napja lesz, az idén elhunyt magyar és külföldi sportolókról is beszélgetünk. A Vasas korábbi válogatott futballistája, Várady Béla 10 éve halt meg – telefonon hívjuk özvegyét, Gazdag Juditot

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika; A labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésekkel kapcsolatban Bánki Józsefet hívjuk

9.00: Telefonos beszélgetés Kemény Dénessel az amerikai utazásáról, az Aranylabda-gáláról, a magyar csapatok szerepléséről a vízilabda BL-ben és Eurokupában; pénteki sportesemények beharangozója Edvi Lászlóval

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró: Katona László

14.35: Hárompontos: Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00: Az idén elhunyt sportolókra emlékezünk Thury Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Gy. Szabó Csilla, Edvi László, Keszi Dóra

17.00: Egy hét múlva lábtenisz-világbajnokságot rendez Budapest; évek óta nő a labdarúgó NB I átlagnézőszáma – utánajárunk, mi lehet az oka

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Vendégünk Szabó Bence, a Magyar Jégkorongszövetség főtitkára, téma a jövő heti Sárközy Tamás-emléktorna

19.00: Focióra Somogyi Zsolttal: Magyar Kupa-forduló után, az NB I 12. játéknapja előtt

20.00: Tudósítás és interjúk a BJA–DEAC jégkorongmérkőzésről. Riporter: Szalai Kristóf

21.00: Beszélgetés a Lengyelországban légióskodó Kiss Tamás labdarúgóval

22.00: Emlékezés a 2024-ben elhunyt sportolókra