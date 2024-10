Micsoda bemutatkozás! Leweling góljával a németek legyőzték a hollandokat

Négy korszakos alakjától, Ilkay Gündogantól, illetve három 2014-es világbajnoktól, Manuel Neuertől, Toni Kroostól és Thomas Müllertől búcsúzott el a német válogatott Münchenben, a Hollandia elleni meccsen, mindannyian az Európa-bajnokság után mondták le a további szereplést címeres mezben. Előbb csak a kapu mögötti élőképen jelent meg hatalmas méretben az alakjuk, majd a pályán is köszöntötték őket.

Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány több poszton is váratlant húzott, a támadósorban például helyet kapott a stuttgarti újonc, Jamie Leweling és a Mönchengladbach középcsatára, Tim Kleindienst is. Nem volt ott Jamal Musiala, a Bayern Münchent Serge Gnabry képviselte a támadósorban. A kaput pedig Neuer visszavonulása és Marc-André ter Stegen sérülése miatt Oliver Baumann védte, aki igencsak kivárta a sorát, mert huszonhatszor ült már a nationalelf kispadján, de most először végre védhetett is (tette ezt 467 Bundesliga-mérkőzéssel a háta mögött). A hollandok úgy oldották meg a Budapesten kiállított Virgil van Dijk pótlását, hogy a balhátvéd, Micky van de Ven húzódott be középre Stefan de Vrij mellé, az új balbekk pedig az Ajaxban futballozó Jorrel Hato lett.

Majdnem tökéletesre sikerült Jamie Leweling debütálása, már a második percben (kereken 100 másodperc elteltével) a kapuba lőtt 15 méterről, de aztán a VAR-vizsgálat azt állapította meg, hogy a passzt adó Gnabry lesről jött vissza. A 11. percben pedig Maximilian Mittelstädt bombázott ballal a holland kapura, ám Bart Verbruggen szépen védett. A viharos német kezdés azonban csak eddig tartott, hamar felvette a kesztyűt a vendégcsapat is, a félidő közepére teljesen kiegyenlítetté vált a játék. Ám túl sok labdát eladtak a saját térfelükön a hollandok, ezekből Jamie Lewelingnek és Tim Kleindienstnek is akadt egy-egy veszélyes lövése.

A szünet után, az 52. percben Gnabry találhatott volna be, de tiszta lövőhelyzetben csúnyán fölé pörgetett. A mezőnyben nem volt rossz Ronald Koeman együttese, ám továbbra is várnia kellett az első igazi helyzetére. Volt egy olyan időszaka a meccsnek a második félidőben, amikor úgy tetszett, a csapatok túl jól ismerik egymást ahhoz, hogy fogást találjanak a másikon – na, hja, hat év alatt nyolcadszor találkoznak a szomszédok…

Holland helyzet továbbra sem jött, érkezett viszont német gól a 64. percben! Joshua Kimmich ívelt be balról szögletet, Tim Kleindienst ugrott fel fejelni, labdája még kipattant Micky van de Venről, ám érkezett rá Jamie Leweling, aki 11 méterről jobbal elemi erővel a bal felső sarokba bombázott. A 77. percben a Lipcsében légióskodó Xavi Simons jelezte, hogy még nem dőlt el semmi: 21 méterről lőtt, a lécet találta el!

A fizikai erejéről híres Brian Brobbey egyáltalán nem zavart vizet középcsatárként, talán igaza lehet Marco van Bastennek, aki technikailag képzetlennek nevezte a közelmúltban. Joshua Zirkzee váltotta, de egy másik csere, Donyell Malen egyenlített ki majdnem, a 89. percben kapura küldött remek lövését azonban Baumann hatalmas bravúrral védte. Bár a kapura lövési mutatóban a németek fölényesen felülmúlták az oranjét (13–3 a Kicker szerint), egyetlen gól döntött: 1–0.

Mivel a magyar válogatott győzött Bosznia-Hercegovinában, jól jött neki a csoportban Hollandia veresége, amelyet így pontszámban utolért a Marco Rossi irányította együttes.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!