Dean Huijsen: amszterdami fiatalemberként a hollandok ellen

Komolyan veszik a spanyolok a Nemzetek Ligáját. Lamine Yamal nemrégiben azt nyilatkozta, meg akarja nyerni a tornát, s nemcsak a játékosoknak, hanem a szurkolóknak is fontos a sorozat. A válogatott pénteki nyilvános edzését tizenötezren nézték meg a valenciai Mestallában, a vasárnapi mérkőzésre pedig minden jegy elkelt, vagyis csaknem ötvenezer szurkoló lesz a lelátókon. Szükség is lesz a biztatásra, a címvédő ugyanis a negyeddöntő első, rotterdami mérkőzésén 2–2-es döntetlent játszott Hollandiával − teljesen nyílt a párharc.

A hazai meccsen ismét kulcsszerepet játszhat Dean Huijsen, aki csütörtökön pályafutása egyik legkülönlegesebb mérkőzését játszotta. Alapembernek számít a Kerkez Milost is alkalmazó, angol élvonalbeli Bournemouthban, a válogatottban pedig Rotterdamban mutatkozott be – óriási füttyszó közepette. Érthető volt a hazai szurkolók haragja, a 19 éves védő ugyanis Amszterdamban született, utánpótlás-játékosként a holland válogatottban szerepelt, felnőttként viszont Spanyolország mellett döntött, ugyanis már ötéves kora óta ott él, és spanyol állampolgár is. A 41. percben állt be a megsérülő Pau Cubarsí helyére, és a hátralévő időszakban a vendégek egyik legjobbja volt.

„Valóra vált az álmom: bemutatkozhattam a spanyol válogatottban. Jól ment a játék, de persze igyekszem két lábbal a földön maradni – idézte a Mundo Deportivo Huijsent. – A szurkolók reakciója érthető volt, de egyáltalán nem foglalkoztam a füttykoncerttel, kizárólag a játékra figyeltem. Összességében jó eredményt értünk el idegenben, és maradt legalább kilencven percünk a továbbjutás kiharcolására.”

A Nemzetek Ligája- és Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott tétmérkőzésen két éve veretlen, legutóbb 2023 márciusában Skóciában kapott ki Eb-selejtezőn, hazai pályán pedig 2022 szeptembere óta (Svájc, 1–2) nem talál legyőzőre. A hollandoknak tehát fel van adva a lecke, már csak azért is, mert az előző hat tétmeccsükből csak egyet nyertek meg, a Magyarországi elleni NL-találkozót (4–0).

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Spanyolország–Hollandia (Tv: Spíler2)

Valencia. Vezeti: Clément Turpin (francia)

Az első mérkőzésen: Hollandia–Spanyolország 2–2