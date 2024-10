Csak két öngól – nem bírt egymással Japán és Ausztrália a csúcsrangadón

Miközben Európában kedden véget érnek a Nemzetek Ligája 4. fordulójának küzdelmei, Ázsiában megkezdődött a 2026-os vb-selejtezők harmadik szakaszának 4. fordulója.

A nap első mérkőzése máris szokatlan találkozót hozott, hiszen a C-csoport két éllovasa Japán és Ausztrália sem talált be az ellenfele kapujába, ellenben mindkét csapat egy játékosa a saját kapuját vette be, így alakult ki az 1–1-es végeredmény. A gól nélküli első félidő után alig több mint tíz perc telt el a második felvonásból, amikor egy jobbról érkező beadást Tanigocsi Sogo védhetetlen mozdulattal helyezett el saját kapuja jobb felső sarkában. Negyedórával a vége előtt aztán jött a végig aktívabb japánok egyenlítése: Nakamura Keito nagy szólója után lapos centerezéssel lövetett öngólt a kapu előtt helyezkedő Cameron Burgesszel, ezzel kialakítva az 1–1-es végeredményt. Ezzel Japán őrzi öt pont előnyét a már kétszer is ikszelő ausztrálok előtt a csoport élén és szinte páholyban érezheti magát a 2026-os vb-részvételt illetően.

A B-csoportban is a két éllovas vívta az első meccset, itt Dél-Korea fogadta Irakot és az első félidő végén megszerezte a vezetést O Sze Hun révén. Az irakiak a második félidő elején Ajman Husszein révén gyorsan egyenlítettek, de az utolsó negyedórában Dél-Korea két újabb góllal eldöntötte a három pont sorsát. S ez még úgy is igaz, hogy a hatperces ráadás ötödik percében Irak egy szöglet után Rebin Szulaka fejesével még szépített, ám az egyenlítésre már nem maradt idő. Dél-Korea – Japánhoz hasonlóan – 10 ponttal áll a csoport élén, és szintén kényelmes öt pont fórral várja a továbbiakat.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

3. KÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

Dél-Korea–Irak 3–2 (O Sze Hun 41., O Hjon Gju 75., Li Dzse Szung 85., ill. A. Husszein 51., Szulaka 90+5.)

C-CSOPORT

Japán–Ausztrália 1–1 (Burgess 76. – öngól, ill. Tanigocsi 58. – öngól)

További eredmények és tabella később!

KÉSŐBB

A-CSOPORT

16.00: Kirgizisztán–Észak-Korea

16.00: Üzbegisztán–Arab Emírségek

18.00: Irán–Katar

B-CSOPORT

18.00: Jordánia–Omán

18.00: Palesztina–Kuvait

C-CSOPORT

14.00: Kína–Indonézia

20.00: Szaúd-Arábia–Bahrein