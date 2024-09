Vb-selejtező: Észak-Koreában botlott az Ázsia-kupa címvédője, PL-légiósai vezérletével nyert Dél-Korea

A-CSOPORT

A hazai mérkőzéseit a selejtezők ezen szakaszában Laoszban játszó észak-koreai együttes korán megszerezte a vezetést a regnáló kontinensbajnok ellen, a 19. percben Ri Il-Szung bődületes gólt ragasztott 24 méterről a bal felső sarokba (VIDEÓ ITT). Néhány perccel később Jang Kuk Csolt utolsó emberént elkövetett szabálytalanság nyomán kiállíották, majd Akram Afif tizenegyesével egyenlített Katar (VIDEÓ ITT). A szünet előtt Almoez Ali a tizenhatos vonaláról bombázott a bal felsőbe, megfordítva az eredményt (VIDEÓ ITT). Nem sokáig örülhettek a vezetésnek a katariak, a szünet után Kang Kuk Csol mesteri szabadrúgással egyenlített (VIDEÓ ITT). A második félidő derekán a szakadó eső miatt félbeszakadt a találkozó, de végül sikerült befejezni – az eredény viszont már nem változott, az emberhátrányban futballozó észak-koreaiak egy pontot otthon tartottak.

Valósággal potyogtak a gólok Biskekben, ahol a közönsége támogatását élvező kirgiz válogatott Joel Kojo góljával szerezte meg a vezetést (VIDEÓ ITT) a 15. percben, majd három perc múlva az üzbégek a Rómában légióskodó Eldor Shomurodov révén egyenlítettek (VIDEÓ ITT). A második hazai gólt Odilzson Abdurahmanov szállította (VIDEÓ ITT), de a szünet előtt Husniddin Alikulov fejesével újfent egyenlített Üzbegisztán (VIDEÓ ITT). A 72. percben Shomudorov sarkazott Oston Urunov elé, aki két védőt kicselezett, majd belőtte az üzbégek vezető gólját (VIDEÓ ITT), amely végül győzelmet ért a belső-ázsiai országok rangadóján.

Az egyértelmú favoritként pályára lépő Dél-Korea Hvang Hi Csan átlövésével már a 10. percben megszerezte a vezetést Ománban (VIDEÓ ITT), de a hazaiak a szünet előtt Jung Szung-Hjun öngóljával egalizáltak (VIDEÓ ITT). Sokáig úgy tűnt, hogy az omániak képesek lesznek megőrizni a döntetlent a lefújásig, de a 82. percben megvillant a koreaiak sztárja, Szon Hung Min, s 16 méterről öt (!) védő gyűrűjében lőtte be hazája második gólját (VIDEÓ ITT). A ráadás 11. percben Szon még egy gólpasszt is kiosztott Ju Min Kjunak,beállítva 3–1-es végeredményt (VIDEÓ ITT).

Az ezzel egy időben játszott meccsen a jordániai Jazan Al-Najmat kétszer is bevette Palesztina kapuját Malajziában (VIDEÓ ITT és ITT), míg a hazai oldalon Vesszam Abu Ali volt eredményes (VIDEÓ ITT). A mérkőzés hajrájában Nur Al-Ravabdeh is betalált, bebiztosítva a jordániai sikert (VIDEÓ ITT).

Ausztrália kisebb meglepetésre nem tudott gólt szerezni Indonéziában (igaz, gólt sem kapott), miközben a Roberto Mancini vezette szaúdi válogatott borzalmasan kezdett Kína vendégeként: Ali Ladzsami a saját kapuját vette be a 14. percben (VIDEÓ ITT), majd öt perc múlva Mohamed Kannót szórta ki a játékvezető, miután a földön fekve belerúgott ellenfele hasába (VIDEÓ ITT). A közel-keletieknek ez nem szegte kedvét, Hasszan Kades az első félidő hajrájában (VIDEÓ ITT), majd a 90. percben fejjel volt eredményes (VIDEÓ ITT), megszerezve a három pontot csapatának.

Észak-Korea–Katar 2–2

Kirgizisztán–Üzbegisztán 2–3

18.00: Arab Emírségek–Irán

Omán–Dél-Korea 1–3

Palesztina–Jordánia 1–3

20.00: Kuvait–Irak

Kína–Szaúd-Arábia 1–2

Indonézia–Ausztrália 0–0

18.00: Bahrein–Japán

Az ázsiai vb-selejtezőnek ebben a szakaszában az előző kör 18 továbbjutója három hatos csoportban újabb oda-vissza körmérkőzést vív. A 2025. júniusi zárás után a csoportok első két helyezettje (hat csapat) kijut a világbajnokságra.

• 4. kör (6 csapat): az előző kör három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei két hármas csoportban körmérkőzést játszanak, de csak egyszer (visszavágók nincsenek). A csoportgyőztesek kijutnak a vb-re (újabb 2 kvóta).

• 5. kör (2 csapat): a 4. kör két csoportmásodikja oda-visszavágós párharcban dönt arról, melyikük képviseli Ázsiát az interkontinentális playofftornán.