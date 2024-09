A 13. másodpercben már vezettek a franciák az olaszok ellen, aztán simán kikaptak

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Franciaország–Olaszország 1–3 (1–1)

Párizs, Parc de Princes. V: Schärer (svájci)

Franciaország: Maignan – Clauss (Koundé, 77.), I. Konaté, Saliba, Theo Hernandez – Y. Fofana (M. Koné, 58.), Kanté (Zaire-Emery, 77.) – Olise (O. Dembelé, 58.), Griezmann (M. Thuram, 77.), Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (Buongiorno, 71.) – Cambiaso, Frattesi (Udogie, 61.), Ricci, Tonali, Dimarco (Brescianini, 81.) – Lo. Pellegrini (Raspadori, a szünetben) – Retegui (Kean, 81.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Barcola (1.), ill. Dimarco (30.), Frattesi (61.), Raspadori (74.)

Didier Deschamps csak sérülések miatt változtatott az Európa-bajnokságon szereplő csapatán, Olivier Giroud visszavonult a válogatottól, Wesley Fofana, Aurélien Tchaouaméni és Ferland Mendy sérült volt, Adrien Rabiot-nak még mindig nincs klubja; a másik oldalon Luciano Spalletti nyolc helyen is változtatott az Eb-től búcsúzó tizenegyén, és három középső védővel álltak ki – akik csak nézték, hogy a 13. másodpercben Bradley Barcola megszerezte a francia válogatott leggyorsabb találatát.

Gianluigi Donnarumma sem számított ilyen kezdésre, fel sem vette rendesen még a kesztyűit…

Nem estek össze azonban az olaszok, Davide Frattesi közelről a lécet találta el fejesével, az egy szem olasz ék, Mateo Retegui pedig szintén fejjel a léc fölé talált az ötösről kétszer is. A sérült Gianluca Scamacca, Nicolo Barella páros, és az egész nyáron egyedül edző Federico Chiesa nélkül is egyenrangú fél volt a vendégcsapat a mezőnyben, és a szünet előtt egyenlített egy bombagóllal – kevesen vártak ilyen gyönyörű találatot Federico Dimarcótól, de emeljük ki a sarokkal kiosztott Sandro Tonali-gólpasszt is.

A szünetben a trequatistaként nem villogó Lorenzo Pellegrini helyére Spalletti egy csatárt vezényelt, Giacomo Raspadorit, és hamarosan vezettek az olaszok, szép támadás végén Davide Frattesi talált be.

Nem segített a franciákon Ousmane Dembélé beállása sem, a hajrá felé közeledve egy védelmi hibát Giacomo Raspadori használt ki: 1–3, meglepetéssel indultak ezen NL-csoport küzdelmei.