Nemzetek Ligája: a belgák Budapesten fogadják Izraelt!

Komoly csapás érte az amúgy sem könnyű helyzetben lévő Belga Labdarúgó-szövetséget, az Izrael elleni „hazai” Nemzetek Ligája-mérkőzést ugyanis külföldön lesz kénytelen lejátszani a válogatott. A döntés már hetek óta a levegőben lógott, miután több belga város – köztük Liege, Brüsszel, Leuven, Antwerpen és Brugge – is jelezte, hogy nem tudja garantálni az izraeli csapat biztonságát. Csütörtökre pedig az is eldőlt, hogy az összecsapást Magyarországon, a Budapest Honvéd stadionjában, a kilencezer néző befogadására alkalmas Bozsik Arénában rendezik majd meg – írta meg a hln.be portál.

Benoit Hellings, sportért felelős brüsszeli kormányzó elmondta, hogy a találkozót eredetileg Brüsszelben rendezték volna meg, ám mivel a szurkolók, a játékosok és állampolgárok biztonsága sem garantálható, ezért új helyszínt kellett keresni. Szavai szerint a mérkőzés aránytalanul nagy veszélyt rejtett volna magában még zárt kapuk mögött is.

Korábban portálunkon már megírtuk, hogy az izraeli válogatott a kialakult háborús helyzet miatt továbbra sem tudja hazai környezetben lejátszani a mérkőzéseit. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) – az izraeli szövetség kérésének eleget téve – Magyarországot jelölte ki semleges meccshelyszínnek, így a Nemzetek Ligája-mérkőzések otthona Budapest lesz. Most azonban az is eldőlt, hogy a Belgium elleni idegenbeli NL-mérkőzését is a Honvéd stadionjában fogja lejátszani a közel-keleti együttes.

A hln.be cikke szerint Piet Vandendriessche, a belga szövetség elnöke már egyeztetett az UEFA-val a kialakult helyzetről, és mindkét fél számára Magyarország volt a legjobb megoldás. Említést tettek arról is, hogy a belga szövetség tavaly csaknem 12 millió eurós veszteséget szenvedett el, így a csalódást keltő Európa-bajnoki-szereplés után anyagilag pláne rosszul jön számára a helyszínváltoztatás és a csapat utaztatása.

A témához kapcsolódó hír még, hogy hasonló képzelhető el az október 14-én, szintén a Nemzetek Ligájában megrendezendő Olaszország–Izrael találkozón, amelyet eredetileg Udinében rendeznének meg – írta meg a tg24.sky.it portál. Csakhogy Felice De Toni, a város polgármestere csütörtökön bejelentette: az izraeli háborús érintettség miatt inkább visszalépnének a rendezéstől. „A találkozó megrendezése megosztottságot, így társadalmi problémákat okozhat a városnak” – fogalmazott a városvezető.