Copa América: vizsgálatot indítottak a Kolumbia–Uruguay meccs végén kirobbant verekedés miatt

Mint ismert, a szerdai összecsapáson Kolumbia 1–0-ra múlta felül az uruguayi válogatottat, ezzel harcolta ki helyét a torna fináléjában, amelyben a címvédő és világbajnok Argentína lesz az ellenfele vasárnap.

A lefújás után futballpályára nem illő jelenetek játszódtak le a stadionban. Az uruguayi játékosok felmentek a lelátóra és ott néhányuk – például a Liverpool FC támadója, egyben Szoboszlai Dominik csapattársa, Darwin Núnez – összecsapott a kolumbiai drukkerekkel. A biztonságiaknak kellett rendet tenniük, a CONMEBOL pedig elítélte a történteket. Az uruguayi csapatkapitány, José María Giménez szerint a játékosok a családjukat próbálták védeni, a verekedésbe pedig mindkét válogatott stábja belekeveredett.

„A CONMEBOL vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogyan követték egymást az események, egyúttal a mérkőzés végén elkövetett erőszakos cselekményekben érintettek felelősségét is kivizsgálja” – áll a dél-amerikai szövetség csütörtöki közleményében, amely arra is kitért: elfogadhatatlan, hogy ilyen incidensek történhetnek. Azt is kiemelte, hogy az ehhez hasonló, sportversenyeket károsító viselkedést egyáltalán nem tolerálja.

A finálét vasárnap rendezik Miamiban. Kolumbia másodszor nyerheti meg a dél-amerikai kontinenstornát, az eddigi egyetlen sikerét 2001-ben aratta. A 15-szörös győztes Uruguay szombaton Kanadával csap össze a harmadik helyért.

A verekedésről több videó is felkerült a világhálóra:

Headshot to Nunez pic.twitter.com/FMSgkL2Aks — Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2024

COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

BRONZMÉRKŐZÉS

Július 14., 2.00: Kanada–Uruguay (Tv: Arena4)

DÖNTŐ

Július 15., 2.00: Argentína–Kolumbia (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!