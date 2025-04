A Liverpoolt és az Aston Villát is kifoszthatják nyáron a szaúdi klubok

A Liverpool egyik szurkolói oldala, a This Is Anfield írta meg a Telegraph alapján, hogy a friss bajnok „vörösök” három támadója, Darwin Núnez, Diogo Jota és Luis Díaz iránt is érdeklődnek szaúdi klubok, ugyanakkor a honlap azt nem tartja valószínűnek, hogy a Mersey-partiak egy átigazolási ablak alatt három támadójukat is elengedjék.

A Telegraph szerint Jota a februári sérülése után hiába tért vissza, Arne Slot inkább Luis Díazt részesíti előnyben a portugállal szemben, ugyanakkor Núnez távozása egyre biztosabbnak tűnik, hiszen a Benficától 85 millió euróért szerződtetett uruguayi támadó három év alatt sem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Díaznak és Jotának még két évig élő szerződése van, ezért a Liverpool előbb ajánlatokat vár, mielőtt döntést hozna a trió jövőjéről. A lap kitért arra is, hogy a támadószekcióból a tavaly nyáron érkezett Federico Chiesa is távozhat, illetve Harvey Elliott, valamint a jelenleg a Middlesbrough-nál kölcsönben szereplő Ben Doak maradása sem biztos. A This Is Anfield szerint ha nyáron változások lesznek a Liverpool támadószekciójában, a Frankfurt csatára, Hugo Ekitiké érkezhet, illetve ha Núnez mellett Díaz vagy Jota is távozik, akkor másik szélsővel, például a Bournemouth játékosával, Antoine Semenyóval erősíthetnek Arne Sloték.

A Telegraph egy másik cikkében pedig arról írt, hogy nemcsak a Liverpoolt „foszthatják ki” nyáron a szaúdi klubok, ugyanis az Aston Villa kétszeres Lev Jasin-díjas kapusát, Emiliano Martínezt és Leon Bailey-t is kinézték maguknak.

Az elmúlt időszakban egyébként kiválóan igazoló birminghamiek a közelmúltban két játékosukat is Szaúd-Arábiába adták el, hiszen télen Cristiano Ronaldo csapattársa lett az Al-Naszrnál Jhon Durán, míg tavaly nyáron szerződött az Al-Ittihadhoz Moussa Diaby. A lap kifejtette, hogy a Villa nyáron a BL-indulás kiharcolásától függetlenül szeretne megválni néhány futballistájától, hogy betartsa a pénzügyi szabályokat, s ennek egyik módja lehet, ha elengedik egyik legjobban fizetett játékosukat, Emiliano Martínezt, ugyanakkor az argentin kapus épp tavaly augusztusban 2029-ig meghosszabbította a szerződését. A Telegraph már azt is tudni véli, hogy Martínezt az Espanyol kapusa, Joan García válthatja.

A március eleje óta alig játszó Leon Bailey-nek hiába szól 2027-ig a szerződése plusz egy éves opcióval, a jamaicai támadóért ajánlatokat vár az Aston Villa.