Nemzeti Sportrádió

Senki nem alakított ki több helyzetet az NL-ben, mint Szoboszlai Dominik

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.10.07. 12:40
null
A számok nem hazudnak: Szoboszlai Dominik az egyik legjobb (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Szoboszlai Dominik magyar válogatott Nemzetek Ligája
Véget ért a maratoni hosszúságú, négymeccses válogatott szünet Európában: megnéztük, a WhoScored és a SofaScore adatai alapján milyen fontos statisztikákban találunk magyar játékost a legjobb 25-ben a Nemzetek Ligája teljes mezőnyében.

Szoboszlai Dominik alakította ki a legtöbb helyzetet 4 meccs alapján eddig a Nemzetek Ligájában. Szám szerint 15-öt. 

Válogatottunk csapatkapitánya a meccsenkénti kulcspasszokban is remekel: 3.8-as átlaggal a második helyen áll, megelőzve például Bruno Fernandest vagy Jude Bellinghamet. 

SofaScore összértékelésekben Szoboszlai a 19. helyet foglalja el 7.88-cal – Willi Orbán épphogy kicsúszott a 25-ből, huszonhetedik.

Még mindig Szoboszlai: a várható gólpasszok (xA) tekintetében 13., 1.17-tel. 

Schäfer András meccsenként 11 kilométert futott, amivel a vonatkozó rangsor 12. helyezettje. 

Kerkez Milos levágott egy 36.2 km/h sprintet a sorozatban, ami a vonatkozó rangsor 9. helyére elég.

A hosszú passzokban ismét Szoboszlai neve bukkan fel: 5.00-ás átlaggal a 15. a rangsorban.

A meccsenkénti közbeavatkozásokban Csinger Márk 17. (2.2), míg a megakadályozott gólokban Tóth Balázs a 10. (1.84-es PSxG).

 

Szoboszlai Dominik magyar válogatott Nemzetek Ligája
Legfrissebb hírek

Szergej Kuznyecov: Érett válogatott, karakteres győzelem

Magyar válogatott
6 órája

Élvonalból élvonalba – Kamler János jegyzete

Magyar válogatott
13 órája

Kiváló hangulatról írnak a szlovákok az ukrán–magyar NL-mérkőzés után

Magyar válogatott
20 órája

A magyar sikerrecept: kevés passz, rövid labdabirtoklás, egyritmusú támadások

Magyar válogatott
21 órája

Olvasóink szerint Csinger Márk volt a magyar válogatott legjobb játékosa az ukránok ellen

Magyar válogatott
Tegnap, 12:53

Schäfer András jót derült: „…akkor nézzétek a spanyolokat!”

Magyar válogatott
Tegnap, 7:25

Csinger Márk: Jókor voltam jó helyen

Magyar válogatott
Tegnap, 6:44

Mint a moziban – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
2026.10.05. 23:59