Válogatott: lehetnek olyan elit ligás játékosaink is, akik nem férnek be a kezdőbe

KAPUSOK: A HELYZET VÁLTOZATLAN

Kapusposzton az Európa-bajnokság óta nem sokat változott a helyzet. Ha mindenkire számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány, akkor Dibusz Dénes, Gulácsi Péter és Szapanos Péter a három kiválasztott (ábécérendben), negyediknek jöhet még (mint jelen esetben Dibusz korábbi sérülése miatt) Hegyi Krisztián. A helyzeten nyilván változtathatna, ha Tóth Balázs védene az angol másodosztályú Blackburnben, de továbbra is csak cserekapus (az első csapatban csak három tétmeccsen szerepelt).



A kérdés itt csak az, hogy Dibusz vagy Gulácsi véd-e majd. A törökök ellen Dibusz korábbi sérülése miatt Gulácsinak van nagyobb esélye a játékra, de az is lehet, hogy elosztják egymás között a két meccset. Persze az lesz majd igazán érdekes, hogy a vb-selejtezők előtt ki mellett teszi le a voksát a kapitány, de erre most még korai kitérni.

1. SZÁMÚ VÁLASZTÁS LEHET DIBUSZ DÉNES VAGY GULÁCSI PÉTER TOVÁBBI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK 2. Dibusz vagy Gulácsi; 3. Szappanos Péter; 4. Hegyi Krisztián A vb-selejtezők előtt még szóba jöhet: Tóth Balázs KAPUSOK



VÉDELEM: TÖBB A VARIÁCIÓS LEHETŐSÉG, MINT KORÁBBAN

A védelmet illetően ősz óta nőttek Marco Rossi variációs lehetőségei. A német Hoffenheimtől a belga Standard Liege-hez került Szalai Attila, amelynél már több lehetőséget kap, így az Eb után először ismét meghívót kapott. A kezdőcsapatból Dárdai Mártont nem fogja kiszorítani, de alternatívát jelenthet ballábas belső védőként.

A szövetségi kapitány hétfői sajtótájékoztatóján világossá tette, hogy szerkezeti változtatásra biztosan nem lesz idő a törökök elleni meccsekig, így a védelmet illetően igazából az tűnik kérdésesnek, ki játszik majd a középről kirobbanthatatlan Willi Orbán jobbján. Ha azt vesszük alapul, hogy a hétszeres válogatott Balogh Botond ebben az idényben 23 meccsen játszott a Serie A-ban, a Parmában, akkor valószínűleg rá esik majd a kapitány választása. Ugyanakkor ha figyelembe vesszük, hogy Balogh a klubjában nincs hozzászokva a három belső védős rendszerhez, és volt egy kisebb sérülése a tavasszal, ami miatt kihagyott három meccset, továbbá a múlt héten, a Parma új edzőjénél, Cristian Chivunál újra a kispadra került, lehet, hogy ismét Fiola Attila kapja meg a lehetőséget. Fiola 2018 óta Rossinál 37 meccsen játszott (összesen 62-n), és csak hétszer állt be csereként, a többi mérkőzésen kezdett, olyanra pedig csak ötször volt példa Rossinál, hogy Fiola a keretben volt, de nem állt be. Ősszel a Nemzetek Ligájában három meccsen játszott Fiola, mindegyiket végigjátszotta, és egyiken sem szenvedtünk vereséget (a bosnyákokat idegenben megvertük, itthon a hollandokkal és a németekkel ikszeltünk), Balogh a németek ellen 5–0-ra és a hollandok ellen 4–0-ra elveszített mérkőzést játszotta végig. Ráadásul variációs lehetőségként még ott van a keretben a Ferencvárostól Kecskemétre kölcsönadott Botka Endre, aki ősszel csak a bosnyákok elleni két meccsen kezdett az NL-ben, de egyiken sem kaptunk gólt.

1. SZÁMÚ VÁLASZTÁS LEHET BALOGH BOTOND VAGY FIOLA ATTILA WILLI ORBÁN DÁRDAI MÁRTON TOVÁBBI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK Balogh v. Fiola, Botka Endre Balogh v. Fiola Szalai Attila A vb-selejtezők előtt még szóba jöhetnek Lang Ádám, Szűcs Kornél, Mocsi Attila. Az U21-es válogatottból: Yaakobishvili Antal BELSŐ VÉDŐK

A bal oldali szárnyvédő posztra visszatérő, a Premier League-idény legjobb balhátvédjei között számontartott Kerkez Milos várhatóan visszaveszi a helyét a Puskás Akadémiában egy sorral előrébb remeklő, de ősszel a válogatottban három gólt is előkészítő Nagy Zsolttól, míg a jobb oldalon Bolla Bendegúz lehet az első számú választás, de Loic Nego is számításba vehető.

Ami pedig a hosszabb távú jövőt illeti, belsővédő-poszton a most meghívottakon túl is lehetnek még olyan választottjai Rossinak, akik korábban már szerepeltek a nemzeti csapatban és a klubjukban is rendszeresen játéklehetőséget kapnak. Említhetjük például a válogatottban tavaly bemutatkozó Mocsi Attilát (Rizespor – Törökország) és Szűcs Kornélt (Plymouth – Anglia). A kerettagságig korábban már eljutó, 20 éves Yaakobishvili Antal pedig akkor jelenhet valós alternatívát, ha rendszeresen a spanyol Girona első csapatában szerepel majd, ebben az idényben eddig két meccsen kapott lehetőséget, közülük az egyik az Arsenal elleni hazai BL-találkozó volt Ráadásul Rossi a sajtótájékoztatóján még a hetvenszeres válogatott Lang Ádámot is megemlítette, előtte sem zárult be végleg a válogatott ajtaja, hiszen Debrecenben játéklehetőséget kap. Ugyanakkor szárnyvédőposzton egyelőre szűkösebbnek tűnnek a lehetőségek, a jobb oldalról a diósgyőri Gera Dániel, a balról pedig az angol harmadosztályú Boltonban szereplő Schön Szabolcs említhető azok közül, akik ősszel szerepeltek a válogatottban, de most kimaradtak.

1. SZÁMÚ VÁLASZTÁS LEHET BOLLA BENDEGÚZ KERKEZ MILOS TOVÁBBI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK Loic Nego Nagy Zsolt A vb-selejtezők előtt még szóba jöhetnek Gera Dániel, Schön Szabolcs SZÁRNYVÉDŐK

KÖZÉPPÁLYA: HÁROM TOPLIGÁS JÁTÉKOS IS JUT KÉT POSZTRA

A legtöbb változás a középpályán volt a keretben a legutóbbi, novemberi névsorhoz képest. Bekerült két újonc, Dárdai Bence és Tóth Alex, valamint visszatért az Eb óta nem szereplő Callum Styles, viszont 2019 óta először kimaradt a 88-szoros válogatott Nagy Ádám.

Most úgy tűnik, a két belsőközéppályás-posztra a február óta a spanyol élvonalbeli Valladolidban szereplő Nikitscher Tamás, illetve Schäfer András jelentheti az első számú választási lehetőséget Rossi számára, a legutóbbi öt meccsen ők kezdtek a válogatottban. Nikitscherre a középpályás védekezésben, „ütközésekben”, labdaszerzésekben hárulhat kulcsszerep, Schäferre pedig a védekezésből támadásba való átmenetekben, labdakihozatalokban, mélységi támadásépítésben. Előbbinek Styles és Kata Mihály, utóbbinak pedig Dárdai és Tóth lehet az alternatívája, persze az ellenféltől, taktikától függően lehet variálni, hogy a hat középpályás közül ki milyen szerepet kap (kérdés persze az is, mindkét újonc pályára léphet-e, mert Tóth esetében az is előfordulhat, hogy egyelőre csak edzéslehetőséget szán neki a kapitány). Mindenesetre a középpályán most az az egyedülálló helyzet alakult ki, hogy alapvetően két helyre három európai elit ligában szereplő (értve ezalatt az angol, a francia, a német, a spanyol és az olasz bajnokságot) játékos jut Nikitscher, Schäfer és Dárdai személyében, és szinte biztos, hogy egyiküknek csak a cserepadon jut hely.

A középpályán a vb-selejtezők előtt további választási opcióként természetesen szóba jöhet még Nagy Ádám és az Eb óta a válogatottban nem szereplő, de Rossinál már többször visszatérő és az osztrák Grazer AK-ban újra rendszeresen játszó, 52-szeres válogatott Kleinheisler László is. Az U21-es válogatottból pedig Tóth Alex mellett a győri névrokon, Tóth Rajmund is lehetőséget kaphat, ha ilyen ütemben fejlődik: mint arról korábbi elemzésünkben már írtunk, a 20 éves játékos az NB I-ben a labdaszerzésekben Kata Mihály után már most posztja egyik legjobbjának számít, pedig ez még csak az első idénye az élvonalban.

1. SZÁMÚ VÁLASZTÁS LEHET SCHÄFER ANDRÁS NIKITSCHER TAMÁS TOVÁBBI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK Dárdai Bence, Tóth Alex Callum Styles, Kata Mihály A vb-selejtezők előtt még szóba jöhetnek Kleinheisler László, Nagy Ádám. Az U21-es válogatottból: Tóth Rajmund KÖZÉPPÁLYÁSOK



TÁMADÓSOR: A KEZDŐ HÁRMAS ADVA VAN, DE KEVÉS A VARIÁLÁSI LEHETŐSÉG

A támadósorban a tavalyi Eb-kerethez képest annyi a változás, hogy a korábbi formáját még kereső Ádám Martin és az Újpesten ebben az idényben egyelőre csalódást jelentő Horváth Krisztofer kikerült a keretből, míg a német másodosztályú Eintracht Braunschweigben 21 tétmeccsen ötször eredményes Szabó Levente bekerült – novemberben a hollandok ellen mutatkozott be.

Egyébként itt a prioritási sorrend változatlan és valószínűleg jó ideig így is marad: Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás játszik elöl, akik mellett epizódszerep juthat Gazdag Dánielnek, Csoboth Kevinnek és Szabónak.

Itt a legnehezebb hosszabb távú alternatíváról beszélni, mert kimondottan gólerős centert még az U-válogatottak között sem találunk. Nem véletlen, hogy a 38 éves Böde Dániel vezeti az NB I góllövőlistáját, akivel kapcsolatban Rossi elmondta, hiába gólerős, már nem felel meg a válogatottnál támasztott elvárásoknak. Így más választás híján középcsatárként Ádám Martin még kaphat esélyt, ha Pakson újra jönnek tőle a gólok (hat NB I-es meccsen kétszer talált be február óta). Ahogy kaphatna esélyt a német másodosztályú Preussen Münsterből Németh András is, ha lőné a gólokat, ám az idényben 18 bajnokin egyszer sem talált be. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy klubja múlt héten közölte, tagja lesz a mostani keretnek, de a kihirdetett névsorból végül kimaradt (ez úgy fordulhatott elő, hogy légiósok esetében előbb kell jelezni a kluboknak, ha egy adott játékos szerepel a szövetségi kapitány előzetes terveiben, de azon később még változtathat a kapitány). Szélsőtámadó-poszton a válogatottban korábban már szereplő játékosok közül ifjabb Dárdai Pálnak, Gruber Zsombornak és Vancsa Zalánnak lehetne még jó esélye a keretbe kerülésre, azonban Dárdai mostanában nem kap lehetőséget a német másodosztályú Herthában, Vancsa pedig hat meccsen már szerepelt új klubjában, a holland másodosztályú Rodában, ám gól vagy gólpassz még nem fűződött a nevéhez. Az U21-es válogatottak közül Gruber és Vancsa mellett itt a szintén 20 éves Dénes Csanádot érdemes még megemlítenünk mint a jövő nagy ígéretét, a ZTE játékosa öt góllal és hat gólpasszal valósággal berobbant az NB I-be ebben az idényben..

Összességében elmondhatjuk, több csapatrészben bővültek Marco Rossi szövetségi kapitány variációs lehetőségei, és bizakodásra adhat okot a kapitány számára, hogy a 2025-ös évnek kilenc olyan játékossal a keretben vághatunk neki – Balogh Botond, Dárdai Bence, Gulácsi Péter, Kerkez Milos, Loic Nego, Nikitscher Tamás, Willi Orbán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik –, akik az öt legerősebb európai bajnokság valamelyikében szerepelnek.

1. SZÁMÚ VÁLASZTÁS LEHET SZOBOSZLAI DOMINIK VARGA BARNABÁS SALLAI ROLAND TOVÁBBI VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK Gazdag Dániel Szzabó Levente Csoboth Kevin A vb-selejtezők előtt még szóba jöhetnek Ádám Martin, Németh András. Az U21-es válogatottból: Dénes Csanád, Gruber Zsombor, Vancsa Zalán. TÁMADÓK





A MI 11-ÜNK

A válogatott mérkőzések közeledtével a Nemzeti Sport szakírói is összeállítják az aktuális forma alapján legerősebbnek vélt nemzeti tizenegyet, ami most a következőképpen fest nálunk: