Marco Rossi: „Kerkez és köztem nem volt probléma” – Böde Dánielről és Nagy Ádámról is beszélt a kapitány

KERKEZ MILOS VISSZATÉRÉSÉRŐL

Rossi a legutóbb hiányzó Kerkez Milos kapcsán cáfolta, hogy bármilyen kommunikációs problémája lett volna a védővel, elmondta, nem emiatt maradt távol az októberi és novemberi meccsektől.

„Kerkez és köztem nem volt probléma. Volt egy fizikai problémája, ezért ő a klubjával egyetértésben úgy döntött ősszel, ahogy döntött, dönthetett volna másképp is, de én tiszteletben tartottam a döntését. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, videókonferenciát is tartottunk a játékosokkal, ő is részt vett rajta, nincs kommunikációs probléma köztünk."

AZ 1000. MÉRKŐZÉSRŐL

„Abban bízom, az a tény, hogy a törökök ellen a magyar válogatott történetének ezredik meccsét játsszuk, pluszmotivációt jelent, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, jó érzéssel tudjunk később visszaemlékezni erre a meccsre is, ahogy a múltban is több ilyenben volt részünk."

BÖDE DÁNIEL ÉS A HONOSÍTÁSOK

A kapitányt arról is kérdeztük, Dárdai Bence után van-e olyan játékos, akinek az országváltása, honosítása szóba jöhet a közeljövőben. Példaként hoztuk fel az osztrák élvonalban az idén bemutatkozó, magyar nemzetiségű, de osztrák U-válogatott Jánó Zétényt, és az NB I góllövőlistáját vezető Böde Dániel teljesítménye kapcsán is kikértük Marco Rossi véleményét.

„Jánó Zétény? Igen, őt is követjük majd, ha hajlandó lesz a magyar válogatottban szerepelni – reagált a szakember. – De először is le kell tenni valamit az asztalra. Mindenkit követünk, aki szóba jöhet, a lehetőség mindenki előtt adva van. Idetartozik az NB I-es góllövőlista is. A törököknél többek között Kenan Yildiz és Arda Güler játszik, teljesen más színvonalon szerepelnek, mint az NB I. Nálunk a játékoskeret értékének a felét Szoboszlai Dominik adja. Attól, hogy valaki vezeti Magyarországon a góllövőlistát, nem jelenti azt, hogy minden szempontból megfelel az elvárásainknak. Böde Dánielt maximálisan tisztelem, tökéletesen megfelel annak, amit az edzője vár tőle, de a válogatottban mások az elvárások.”

KAPUSKÉRDÉS, SZOBOSZLAI, SZALAI ATTILA, NAGY ÁDÁM

Szóba került a kapuskérdés, illetve Szalai Attila keretbe való visszatérése és Nagy Ádám kimaradása is.

„A közelmúltban Gulácsi Péter és Dibusz Dénes váltogatta egymást. Most négy kapust hívtam meg, mert Dibusz a napokban tért vissza, szeretnénk megnézni az ő formáját is. Nem lesz sok időnk edzeni, ezért fontos, hogy megfelelő számú játékos álljon rendelkezésre. Szoboszlai Dominik is folyamatosan kilencven perceket játszik, és nem várhatjuk el, hogy mindent ő oldjon meg, mindenkire fontos szerep hárul. Szalai Attila még nincs csúcsformában, de végre játszik, a meghívóval a bizalmamat fejezem ki iránta. Nagy Ádám most nem lett meghívva, mert az utóbbi időben nem játszott sokat, de ettől még szeretem őt, követem a teljesítményét és nyitva áll előtte is a válogatott kapuja, ugyanez érvényes Lang Ádámra is, aki Debrecenbe szerződve újra játéklehetőséget kap. A védelemben a ballábas Szalai Attila visszatérésével nőttek a variációs lehetőségeink."

KERKEZ KONTRA NAGY ZSOLT

Arra a kérdésre, hogy Kerkez és Nagy Zsolt szerepelhet-e egyszerre a kezdőcsapatban, Rossi Gulácsi és Dibusz példájával válaszolt.

„Mindig a legjobb formában lévő játékosokat hívjuk meg, ám ha ugyanazon a poszton két ugyanolyan jó teljesítményt nyújtó játékos áll rendelkezésre, nem lehet minden esetben egyszerre két játékost betenni a kezdőcsapatba, ilyen például Gulácsi Péter és Dibusz Dénes este is, egyszerre csak az egyikük játszhat. Hatvanéves vagyok, de ha a hibáimból nem tanultam volna, akkor csak idősödnék, nem lennék tapasztaltabb. A németektől négy gólt kaptunk a második félidőben, mert kipróbáltuk az egy egy elleni védekezést. Litvániában két gólt kaptunk úgy, hogy Szoboszlai Dominik egy sorral hátrább szerepelt, mint korábban, aztán a második félidőben visszakerült az eredeti posztjára és kiegyenlítettünk. Most viszont nincs idő a kísérletezésre, nem forgathatjuk fel az eddigi felállást. Mindig a lehető legjobbakat kívánjuk szerepeltetni, de a posztjuk is számít.”

SZALAI ÁDÁMRÓL

Ősszel a hollandok elleni NL-meccsen leett rosszul a válogatott másodedzője, Szalai Ádám, aki a törökök elleni két meccsen visszatér a válogatott mellé.

„Nem beszéltünk a közelmúltban. Alapértelmezettnek veszem, hogy velünk lesz az edzőtáborban, és nem tudok olyan kifogást, ami miatt nem ülhetne le a kispadra. Nyilván ez az ő és az orvosi stáb döntésén múlik, de én számítok rá a felkészülés során és a kispadon is” – fogalmazott Rossi Szalai kapcsán.

A mieink március 20-án, csütörtökön 18 órakor Isztambulban lépnek először pályára a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón, aminek a visszavágóját március 23-án rendezik a Puskás Arénában. A sajtótájékoztató végén elhangzott, a keret jövő hétfőn találkozik Telkiben, az M4 Sport pedig a március 20-i, törökországi mérkőzést, amely a válogatott ezredik meccse lesz, egész napos műsorfolyammal vezeti majd fel, felidézve sok emlékezetes találkozót.



A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC). Nikitscher Tamás (Valladolid), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00 óra: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00 óra: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország