Levent Sürme: Hakan Calhanoglut mindenki elfogadja vezérnek

– Hogyan teljesít Törökország azokon a meccseken, amelyeken kiegyenlítettek az erőviszonyok, ám a szurkolók egyértelműen győzelmet várnak?

– Érdekes hozzáállást tapasztalok szurkolóink körében: sokan úgy vannak vele, inkább szálljon el minél hamarabb a remény, csak ne másodikként végezzen a csapat, annál ugyanis nincs rosszabb! A labdarúgás nálunk több mint sport: amikor a válogatott pályára lép, mindenki úgy érzi, a fiai játszanak, iszonyú erős a kötelék a szurkolók és a labdarúgók között. Ez rendkívüli támogatást ad – nem véletlen, hogy a Nemzetek Ligájában kilencből hét gólt a második félidőben szereztek, akkora elánnal futballoztak – , ugyanakkor hatalmas nyomást is helyez a játékosokra. Ebből fakad, hogy az eredmények időnként ragyogóak, máskor csalódást keltők, így megjósolhatatlan a meccsek kimenetele – főleg most, amikor a válogatott átlagéletkora rendkívül alacsony, és ingadozik a tehetségeink teljesítménye.

– Az Európa-bajnokság óta észrevehetők változtatások a törökök taktikájában?

– Nem láttam jelentős eltéréseket, ami nem meglepő, hiszen Vincenzo Montella maradt a szövetségi kapitány. Együtt dolgoztunk az Európa-bajnoki felkészülésig, s mondhatom, rendkívül felkészült szakember. Modern olasz edzőnek tartom, sok szuper ötlete van, rugalmasan kezeli a taktikát.

Levent Sürme (Fotó: Getty Images)

– A támadósor összetétele sincs kőbe vésve, rendre keveri a kártyáit…

– Nagy vitát gerjeszt Törökországban, hány csatárt küldjön pályára. Látni kell, hogy Burak Yilmaz visszavonulása óta hiánycikk nálunk a klasszikus értelemben vett középcsatár, ezért kimondott kilences nélkül szokta összeállítani a csapatot – Enes Ünal sérült, Deniz Gül pedig még rutintalan. Az Európa-bajnokságon jól sült el a kapitány terve, számomra izgalmas, hogyan oldja meg a támadójátékot középcsatár nélkül, de emiatt sokszor a kritikák kereszttüzébe kerül, pedig szimplán az a helyzet, hogy nincsenek megfelelő futballistái a posztra, a gyakran előretolt Kerem Aktürkoglu is szélső eredetileg. Vincenzo Montella abból főz, amije van: sok alacsony, gyors és technikás játékosból próbálja összeállítani a legerősebb támadósort. Olyan tehetségek rohamoznak elöl, mint Kenan Yildiz, aki a Juventusban tizenkilenc évesen kivívta magának a tízes mezt, ő az új Alessandro Del Piero, vagy Arda Güler, aki ugyan nem alapember a Real Madridban, a válogatott meccsein gyakran ő jelenti a különbséget.

– Nem bánjuk, hogy a madridiak ifjú titánja nem lesz ott csütörtökön a pályán, eltiltását tölti.

– Nekünk viszont nem lesz egyszerű a pótlása. Nagyszerű figurának tartom, húszévesen olyan játékhelyzeteket teremt és olyan lehetőségeket vesz észre, amire a csapatból csak ő képes. Varázslatos pillanatokat ragad meg, ha gólt szerez, annak mindig súlya van, lecsap a kiélezett helyzetekben, szóval, sajnálhatjuk, hogy a Magyarország elleni párharc első meccsén nem léphet pályára.

– A törökök a Nemzetek Ligájában gyakran helyeztek nyomást ellenfelükre, sokat birtokolták a labdát a támadóharmadban. Ennyire nehéz megbirkózni azzal, hogy a 4–2–3–1-es hadrendjük 3–1–4–2-re módosul és elöl voltaképpen hatan rohamoznak?

– Ennél sokkal nagyobb jelentősége van Hakan Calhanoglu szerepének, ő diktálja ugyanis az iramot és szab fazont a játéknak. Szabad kezet kapott a szakmai stábtól, ezért saját maga dönti el, mikor segít be hátul, mikor merészkedik előre, hogyan forgatja át a labdát egyik oldalról a másikra. Esete is rávilágít, jól működik, hogy a rutinosabb futballistáink nincsenek korlátozva.

– Ha már Hakan Calhanoglut említette: milyen csapatkapitánynak tartja az Internazionale kiválóságát?

– Mindenki tiszteli a válogatottnál. Évek óta csúcsformában van, a pályán rengeteget számít a jelenléte. Mindenki elfogadja vezérnek, ami fontos a csapategység szempontjából. Az utóbbi időszakban sok kritikát kapott Törökországban, a társak pedig látták, milyen jól kezeli a helyzetet, ami egyáltalán nem volt könnyű neki. Erénye, hogy elfogadja a feltörekvő játékosokat, biztatja őket, nem csinál presztízskérdést semmiből. Ismerjük a szenzációs rúgótechnikáját, ám megtörtént, hogy a szabadrúgást átengedte egy fiatalnak, mondván, mutassa meg magát – ezt nem sok sztár tette volna meg.

– Kiket tart a legerősebb személyiségeknek a keretben?

– Nyilván Hakan Calhanoglu a kapitány, őt Merih Demiral követi a rangsorban – nagy érvágás, hogy belső védőnk is eltiltását tölti az isztambuli meccsen, viszont így is ott van a keretben, sokat segít a puszta jelenlétével. Mert Günok és Ugurcan Cakir szintén erős jellem, mindkettőre felnéznek a társak – kíváncsi leszek, ki véd közülük Magyarország ellen –, ahogyan a védő Kaan Ayhanra is. Az a jó ebben a csapatban, hogy a fiatalok és az idősebbek kitűnően kiegészítik egymást. Az U21-es válogatott egykori szövetségi edzőjeként sok tehetséggel együtt dolgoztam, a mostani keretből Yusuf Akcicek, Can Uzun, Kenan Yildiz, Arda Güler és Ege Tiknaz is a játékosom volt. Roppant ígéretesnek tartom a válogatottat, a következő tíz évben szép sikereket érhet el. Lehet, hogy most még hullámzó a teljesítménye, de minél több tapasztalatot szerez a jelenlegi állomány, annál ütőképesebb lesz.

– Hatan a Galatasarayból, öten a Fenerbahcéból, ketten pedig a Besiktasból kaptak meghívót: a török klubfutball feszültségei tetten érhetők a válogatottnál, vagy megférnek egymás mellett a rivális klubok labdarúgói?

– Érdekes helyzet, hiszen nagy a küzdelem a bajnoki címért a Galata és a Fener között, hatalmas az ellentét, folyamatosan megy a sárdobálás, de a válogatottnál semmit sem érzékelni a versengésből. A nemzeti csapatban semmiféle jelentősége sincs a klubszíneknek, akkora megtiszteltetés felhúzni a címeres mezt, hogy felülírja a rivalizálást.

– Mit vár az isztambuli összecsapástól?

– Tüzes, forró hangulatú meccsre számítok. Az első mérkőzés különösen fontos Törökország szempontjából, hiszen saját közönsége előtt lép pályára – kíváncsi vagyok, vajon az érzelmek hatása alá kerülnek-e a játékosok. Mivel ez a párharc dönt az A-ligás tagságról, meg vagyok győződve arról, hogy kockáztatnak a csapatok. Érdekes aspektus, hogy mindkét országnak olasz szövetségi kapitánya van, ettől is különleges a csata. Magyarország az elmúlt években minden szinten sokat fejlődött, a Ferencváros nemzetközi viszonylatban felkapaszkodott, és a válogatott is sikeres. Törökországnak mindig meggyűlt a baja az erős labdarúgókat felvonultató ellenfelekkel, ezért most sem vár rá könnyű párharc.

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence* (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland* (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

*Sallai Roland és Dárdai Bence sérülés miatt az első, isztambuli meccsen biztosan nem játszik.

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország