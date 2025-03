Szoboszlai számai önmagukért beszélnek, Varga a gól-, Tóth Alex a gólpasszlistát vezeti

A kapusposzt kapcsán, a törökök elleni két mérkőzés előtt az lesz a fő kérdés, hogy mi alapján dönt Marco Rossi szövetségi kapitány Dibusz Dénes és Gulácsi Péter között. Ha az aktuális, idei formát nézi, akkor nem lehet kérdéses Gulácsi helye, hiszen 11 meccset már végigvédett 2025-ben az RB Leipzigben, ezek közül öt meccsen nem kapott gólt. A Borussia Dortmund elleni, múlt heti bajnoki után (melyen szintén nem kapott gólt) ötödször került be a forduló válogatottjába ebben az idényben a Bundesligában. Eközben a ferencvárosi Dibusz Dénes sérülés miatt csak két bajnokin és az Eintracht Frankfurt elleni El-meccsen védett, utóbbin kellett lecserélni az első félidőben, viszont a három találkozón nem kapott gólt. Dibusz mellett elsősorban az őszi teljesítménye szólhat, az, hogy a Nemzetek Ligájában – amíg Gulácsi kihagyta a válogatott mérkőzéseit – kulcsszerepet játszott abban, hogy egyáltalán sikerült kiharcolnia a válogatottnak a törökök elleni pótselejtezőt: a bosnyákok ellen két meccsen egy gólt sem kapott és a hollandok, illetve a németek elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is magabiztos teljesítményt nyújtott.

A 32 éves Willi Orbán továbbra is kősziklaként és nem mellesleg csapatkapitányként áll a lipcsei védelem közepén minden meccsen, Gulácsi mellett neki is nagy szerepe van abban, hogy kevés gólt kap a csapatuk. Csak idén már több mint 1200 percet töltött a pályán tíz bajnokin, két BL-meccsen és egy Német Kupa-meccsen összesen, úgy, hogy a St. Pauli ellen a 69. percben kiállították, ami után egy mérkőzést ki kellett hagynia. Volt egy szép gólja is januárban, a Bochum ellen, aminek köszönhetően már öt találtnál jár ebben az idényben az RB Leipzigben. Klubja mellett a magyar válogatottnak is az egyik legbiztosabb pontja.

A nemzeti csapatban tavaly bemutatkozó Dárdai Márton is alapembernek számít a német másodosztályú Herthában, idén csak egy bajnokiról hiányzott sérülés miatt, igaz, sok sikerélményben nem volt része, hiszen a hét mérkőzésből, amin játszott, ötször kikaptak. Ettől függetlenül várhatóan ő kezd a törökök ellen, hiszen a posztján, bal belső védőként számításba vehető Szalai Attila ugyan visszatért a keretbe és új csapatában, a belga Standardban (melynek a télen kölcsönadta a német Hoffenheim) játszott már négy meccsen 244 percet, öt találkozót viszont csak kívülről nézett, tehát nincs még folyamatosan játékban.

Az viszont kérdéses, ki lehet a harmadik belső védőnk a törökök elleni kezdőcsapatban. Ősszel, amikor Fiola Attilával állt fel a válogatott, akkor nem kaptunk ki (a bosnyákokat idegenben megvertük, ikszeltünk itthon a hollandokkal és a németekkel), és bár az Újpest FC játékosa az év elején kisebb sérüléssel bajlódott, öt tétmeccsen már pályára lépett idén. Közte és Balogh Botond között választhat Rossi. Balogh ősszel alapemberré vált a Serie A-ban, viszont a válogatottban csak kétszer kezdett, a németek ellen 5–0-ra és a hollandok ellen 4–0-ra elveszített meccsen. A Parmában tavasszal ő is bajlódott kisebb sérüléssel, és az új edzőnél, Cristian Chivunál az előző két fordulóban csak 26 percet játszott.

Ami a szélső védőket illeti, el kell mondani, voltak olyan időszakok az elmúlt húsz évben, amikor ez kimondottan lyukas posztnak számított, és egyes játékosok csak kényszermegoldásból kerültek ebbe a pozícióba. Most viszont ott tartunk, hogy ez az egyik legerősebb posztunk, kiváltképp a bal oldalon. A válogatottban még nem szerepelt, a keretbe utólag meghívott paksi szélső védővel, Osváth Attilával együtt öt olyan játékost találunk a keretben, aki kimondottan a szélső védekezésben használható, és az öt játékos 2025-ben már hat gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott a klubjában. A támadójátékunk egyik kulcsa lehet, hogy a szélen futballozó, felfutó védők hogyan tudják támogatni az elöl játszókat. Ebben főszerep juthat a Premier League-ben idén egy gólnál és három gólpassznál járó Kerkez Milosnak, akit szükség esetén Nagy Zsolttal tehermentesíthet a kapitány, aki a Puskás Akadémiában ebben a naptári évben négyszer volt már eredményes két gólpassz mellett – igaz, klubjában egy sorral előrébb, bal oldali támadót játszik. A jobb oldalon szereplők közül Osváth mellett az osztrák Rapid Wienben futballozó Bolla Bendegúznak is volt már idén gólpassza és számításba vehető a francia élvonalbeli Le Havre-ban alapembernek számító Loic Nego is.

A középpályán Marco Rossinál még úgy is biztos helye lehet Schäfer Andrásnak, hogy klubjában, a német Union Berlinben idén egyelőre kevesebbet játszik, mint az őszi szezonban, öt meccsen 315 percet játszott. Mellett Nikitscher Tamás kezdhet, aki a kapitány nagy felfedezettjének is nevezhető, hiszen ősszel került be Kecskemétről a válogatottba és télen már sikerült a spanyol La Ligába, a Valladolidhoz szerződnie, melyben minden meccsen pályára is lépett a szerződtetése óta, kétszer csereként, hatszor kezdőként és ebből öt meccset végig is játszott. A középpályán az lesz igazán érdekes kérdés, milyen szerephez juthat a keretbe először meghívott, a német Wolfsburgban idén kilenc meccsen 503 percet játszó és ezeken egy gólpasszt adó (de az őszi szezonban már gólt is szerző), 19 éves Dárdai Bence és a vele egyidős, a Ferencvárosba tavasszal stabil kezdőjátékossá váló, idén 12 tétmeccsen, 832 perc alatt hat gólpasszig jutó Tóth Alex (a válogatott keretbe meghívott játékosok közül ő adta a legtöbb gólpasszt klubjában 2025-ben).

A támadósor kapcsán először is a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominikot kell kiemelni, aki a teljes keretből a legtöbb, 16 meccset játszotta idén, több mint 1300 percet töltött már a pályán 2025-ben (a teljes idényben, a Liverpoolban már 40 mérkőzésnél tart), és január óta négy gólt szerzett, illetve két gólpasszt adott klubjában (a teljes idénybeli mérlege hét gól, hat gólpassz), amely vezeti az angol Premier League-et.

A többi támadó közül Varga Barnabás tíz meccsen elért öt találata, illetve két gólpassza nem rossz mérleg, ahogy az amerikai MLS-t négy meccsen egy góllal és két gólpasszal kezdő Gazdag Dánielé sem. Viszont a másik három támadónk, Csoboth Kevin, Sallai Roland és Szabó Levente összesen csak három gólt és egy gólpasszt hozott össze, pedig mind a hárman folyamatosan lehetőséget kapnak csapataikban.

A fentieket összegezve azt megállapíthatjuk, olyan játékosok alkotják a keretet, akik rendszeresen játszanak csapataikban, sőt többen klubcsapatuk húzóemberének is számítanak. Azt persze ezúttal sem mondhatjuk, hogy hemzseg a keret a gólerős játékosoktól, de Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás formája bizakodásra adhat okot a Nemzetek Ligája-meccsek előtt, nem beszélve a kimondottan gólerős balszárnyunkról Kerkez Milossal és Nagy Zsolttal. Továbbá Dárdai Bence és Tóth Alex személyében két olyan tehetséges újonc is szerepel a keretben, akikkel akár meg is lephetjük a törököket...

Meccs/perc Gól (gólpassz),

kapusoknál kapott gól nélküli meccs Dibusz Dénes (FTC) 3 meccs /213 perc 3 meccsen nem kapott gólt Gulácsi Péter (RB Leipzig) 11/990 5 meccsen nem kapott gólt Szappanos Péter (Paks) 10/900 3 meccsen nem kapott gólt Balogh Botond (Parma) 6/379 – Botka Endre (KTE) 6/531 – Dárdai Márton (Hertha BSC) 7/630 – Fiola Attila (Újpest FC) 5/371 – Willi Orbán (RB Leipzig) 13/1239 1 gól Osváth Attila (Paks) 7/630 1 gól/3 gólpassz Szalai Attila (Standard Liege) 4/244 – Bolla Bendegúz (Rapid Wien) 7/629 1 gólpassz Dárdai Bence (Wolfsburg) 9/503 1 gólpassz Kata Mihály (MTK) 8/712 – Kerkez Milos (Bournemouth) 13/1123 1 gól/3 gólpassz Nagy Zsolt (Puskás AFC) 8/720 4 gól/ 2 gólpassz Loic Nego (Le Havre) 11/958 – Nikitscher Tamás (Valladolid) 7/459 – Schäfer András (Union Berlin) 5/315 – Tóth Alex (Ferencváros) 12/832 6 gólpassz Vécsei Bálint (Paks) 7/609 – Csoboth Kevin (FC St. Gallen) 8/403 – Gazdag Dániel (Philadelphia) 4/341 1 gól/2 gólpassz Sallai Roland (Galatasaray) 13/695 2 gól Szabó Levente (Braunschweig) 9/549 1 gól/1 gólpassz Szoboszlai Dominik (Liverpool) 16/1306 4 gól/2 gólpassz Varga Barnabás (Ferencváros) 10/724 5 gól/2 gólpassz A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE - FORMAMUTATÓ A 2025-ÖS TÉTMECCSEK ALAPJÁN

*Forrás: Transfermarkt. A rendes játékidő hosszabbításában játszott percek nem szerepelnek a táblázatban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (VfB Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

NEMZETEK LIGÁJA, A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország