Mind az öt kontinensen játszott a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott több mint 120 éves története során (az egyetlen Antarktiszt természetesen leszámítva) körbefutballozta a világot, Amerika északi, déli és középső részén is pályára lépett, sőt kétszer Új-Zélandon is, sokszor Ázsiában és Afrikában is, Európában pedig szinte nincs is olyan ország, amelyikben ne játszott volna. Összeállításunkban megmutatjuk a nemzeti tizenegy 1000 mérkőzésének világtérképét, továbbá azt is, hogy Magyarországon és ezen belül Budapesten hol rendezték a hazai találkozókat.

A magyar labdarúgó-válogatott meccsei a világban (Grafika: NS) A magyar labdarúgó-válogatott meccsei Európában (Grafika: NS) A magyar labdarúgó-válogatott hazai meccshelyszínei (Grafika: NS) A magyar válogatott hazai meccshelyszínei a fővárosban (Grafika: NS)