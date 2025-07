Luis Enrique: A PSG és a Real Madrid helyzetét nem lehet összehasonlítani

A Paris Saint-Germain nagy fölényben játszva 4–0-ra legyőzte a Real Madridot, így készülhet a Chelsea elleni vasárnapi klubvilágbajnoki döntőre. A franciák így idénybeli negyedik elsőségüket érhetik el, miután megnyerték a francia bajnokságot, a Francia Kupát és a Bajnokok Ligáját is.

„Ez egy gyönyörű győzelem, boldogok vagyunk, hogy döntőbe kerültünk. Ez volt a célunk már az elején, de nem volt könnyű. Csak néhány csapat képes arra, amit mi elértünk – mondta Luis Enrique a mérkőzés után. – Egy mérkőzésre vagyunk attól, hogy mindent megnyerjünk, ahol elindultunk.”

Míg a spanyol szakvezető már két éve dolgozik a PSG-vel, a Real Madrid a klubvilágbajnokság előtt váltott edzőt.

„Ők még csak most kezdték el a közös munkát, míg mi már két éve együtt készülünk. Xabi Alonsónak még szüksége van a felkészülési időszakra. Ennyi idő után nem lehet megítélni a munkáját, nem lehet összehasonlítani az ő helyzetüket a miénkkel.”

Luis Enrique kitért Ousmane Dembélére is. A francia támadó góllal járult hozzá a Real legyőzéséhez, és tavaly augusztus óta 52 tétmeccsen ez volt a 35. találata.

„Az Aranylabdával kapcsolatban mindig azt mondom, hogy nem az számít, hogy valaki gólokat rúgjon és gólpasszokat adjon, hanem az, hogy serlegeket nyerjen a csapatával. Dembélére ez most inkább igaz, mint másokra.”

A Real Madrid nemrég kinevezett szakvezetője, Xabi Alonso számára sok tanulságot adott ez a klub-vb.

„A PSG-é már egy hosszabb ideje működő project, míg mi csak most kezdtünk bele. Az első tíz perc után nehéz helyzetbe kerültünk, meg kellett nyugodnunk, sajnos a félidő közepén megkaptuk a harmadikat is. Ez a meccs megmutatta, hogy miben kell fejlődnünk a jövőben. Most elbuktunk az utolsó előtti akadályon, és ez nagyon fájó.”

A spanyol szakember hozzátette, hogy ez még a 2024–2025-ös idény vége volt számukra, nem a következő eleje.

„A pozitívumokat meg kell tartanunk erről a tornáról, jobb csapatként távozunk az Egyesült Államokból. Most a csapatról beszélek, nem a játékosokról. Voltak kihagyásaink a PSG ellen, de néha jó látni ezeket a hibákat, hogy a jövőben elkerülhessük őket. Ez volt az első vereségünk, de nem az utolsó. Aki azt hiszi, hogy soha nem veszít, csak áltatja magát. Csütörtöktől pihenünk, próbálunk feltöltődni, és remélem, hogy ez jó hatással lesz ránk. Ezt a meccset nem felejthetjük el, de azt sem hagyhatjuk, hogy lehúzzon minket.”

Xabi Alonso beszélt Luka Modric búcsújáról is.

„Nem ilyen lezárást érdemelt, de nem erre a huszonöt percre fogunk emlékezni vele kapcsolatban, hanem amelyeken remekelt. Ő a Real Madrid és a világfutball legendája.”

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

ELŐDÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–REAL MADRID (spanyol) 4–0 (3–0)

East Rutherford, MetLife Stadion, 77 542 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes (Li Kang In, 80.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 66.) – D. Doué (Mayulu, 66.), O. Dembélé (G. Ramos, 59.), Kvarachelia (Barcola, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio (Éder Militao, 64.), Rüdiger, Fran García – Güler (Lucas Vázquez, 83.), Tchouaméni, Jude Bellingham (Modric, 64.) – K. Mbappé, Gonzalo García (Carvajal, 71.), Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 64.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Fabián Ruiz (6., 24.), O. Dembélé (9.), G. Ramos (87.)