Bolla Bendegúz: A világbajnoki selejtezőre ki kell egyenesednünk

DIBUSZ DÉNES – 6.40

Hét mérkőzésen állt a kapuban, 12 gólt kapott, a csoportkörben és a rájátszásban hatot-hatot. Az A-ligában mindkét Bosznia-Hercegovina elleni találkozón megőrizte kapuját a góltól, a hollandok elleni meccseken is kiválóan teljesített, ám Amszterdamban így sem kerülhette el, hogy négyszer rezegjen a hálója. A törökök elleni playoffban tehetetlen volt, nem rajta múltak a kapott gólok. FIOLA ATTILA – 5.80

Harmincöt évesen valószínűleg ez volt az utolsó NL-sorozata. A csoportkörben abszolút meghálálta Marco Rossi bizalmát, a Hollandia és a Németország elleni budapesti meccsen a hátvédsor közepén, majd a bosnyákok otthonában bal oldali belső védőként állt helyt, ám az osztályozón frusztráltan futballozott, kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott, a visszavágón tizenegyest hozott össze a törököknek. BALOGH BOTOND – 4.00

Hiába szerepel 22 évesen a Serie A-s Parmában, valamilyen oknál fogva harmadik számúnak számít a jobb oldali belső védő posztján. A sorozatban kétszer kezdett, a németek elleni idegenbeli találkozón ő látta leginkább kárát az elbaltázott taktikának, nem bírt Jamal Musialával, és a hollandok otthonában sem ment neki. Sokkal több van benne, négyvédős rendszerben mozog otthonosabban. BOTKA ENDRE – 5.67

Noha az ősszel alig játszott a Ferencvárosban, a válogatottban hozta a tőle elvárható szintet. A csapat nem szenvedett vereséget, amikor pályán volt, és csupán egy gólt kapott abban a 217 percben. Zenicában nyújtotta a legjobbját, tízszer szerzett és csak egyszer vesztett labdát. Ha nem szenved kisebb sérülést, alighanem a törökök elleni visszavágón is szerepet kap. WILLI ORBÁN – 5.75

Az Európa-bajnokságon nyújtott visszafogottabb teljesítménye után bizonyította, nem véletlenül ő az RB Leipzig csapatkapitánya, mind a nyolc NL-meccsen biztos alap volt. A hollandok és a németek elleni hazain elengedhetetlen volt a határozott fellépése a pontszerzéshez, ragyogóan fogta össze a védelmet. A válogatottban legtöbbször ő szerzett labdát, és ő nyerte meg legmagasabb százalékban a párharcait. DÁRDAI MÁRTON – 5.43

Bár szenved a Herthával, ez nem volt hatással a válogatottban nyújtott teljesítményére. Huszonhárom évesen bebetonozta magát a védelem tengelyébe, amikor bevethető volt, Marco Rossi a bal oldalon számított rá. Németországban ő is gyengén teljesített, de a többi csoportmeccsen és az osztályozón lehetett rá számítani, a szervezésből is kivette a részét, kereste az előtte szereplők megjátszásának lehetőségét. BOLLA BENDEGÚZ – 5.50

A Rapid Wien jobb oldali szárnyvédője az Európa-bajnokság után mintha jobban élvezné Marco Rossi bizalmát, több lehetőséget kap – amire teljesen rászolgált, hiszen ő volt a kontinenstornán a csapat egyik legjobbja, és az NL-ben is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott hat mérkőzésen. Benne van potenciál, a játékkapcsolata Szoboszlai Dominikkal ígéretes, de védekezésben időnként kijönnek a hiányosságai. LOIC NEGO – 4.25

A francia bajnokságban hétről hétre pályára lép 34 évesen, a válogatottban azonban nem érződött rajta, hogy elitbajnokságban edződne, Bolla Bendegúz gyengébb ligából érkezve jobb teljesítményt nyújtott nála. Németországban tőle láttuk az egyik legharmatosabb produkciót, a németek elleni hazai meccsen is lefelé lógott ki, viszont a hollandok elleni idegenbeli találkozón a kevés értékelhető teljesítmény egyikét nyújtotta. SCHÄFER ANDRÁS – 5.57

Gyengén indított, Németországban és a bosnyákok elleni hazain is kereste önmagát, fáradtnak, enerváltnak tűnt, ám októberre feljavult a teljesítménye, harcias futballjára nagy szükség volt a középpálya tengelyében. Az osztályozó első mérkőzése előtt sokan aggódtak a formája miatt, mivel keveset játszik az Unionban, ám ő volt a csapat legdinamikusabb játékosa és gólszerzője – veszteség, hogy nem játszhatott a visszavágón. NIKITSCHER TAMÁS – 5.14

Az Európa-bajnokság után csettintésre bejátszotta magát a válogatottba, kihasználta, hogy Nagy Ádám gyengébb formája miatt megkapta az esélyt. A csoportmérkőzéseken nyújtott teljesítményével adta el magát a La Ligába. Védekezésben régóta szükség volt egy olyan felépítésű játékosra, amilyen ő, ám az „előrejátékban” észrevehetőek a hiányosságai, kockázatvállalás nélkül futballozik. KERKEZ MILOS – 3.67

Noha 21 évesen a Premier League egyik legkeresettebb balhátvédje, az NL-ben nem bizonyította, hogy a válogatottban hasznosabb lenne Nagy Zsoltnál. Az első két csoportmeccs után októberben és novemberben is sérültet jelentett, az osztályozón pedig mélyen a tudása alatt, indiszponáltan futballozott, Isztambulban mindhárom gólt az oldaláról kapta a csapat. Négyvédős hadrendben mintha jobban teljesítene. NAGY ZSOLT – 6.00

A Nemzetek Ligája A-ligájában egyetlen magyarként adott gólpasszokat, két előkészítés mellett egy kiharcolt tizenegyes fűződik a nevéhez. Zenicában lapunk őt választotta a mérkőzés legjobbjának, és a hollandok elleni hazai meccsen is villogott. Az osztályozón főszereplővé léphetett volna elő, Törökországban öt lövési kísérlete volt, ám nem sikerült gólt szereznie. SZOBOSZLAI DOMINIK – 5.63

A Liverpool klasszisának nagy szerepe volt abban, hogy a válogatott hazai pályán döntetlent ért el Hollandia és Németország ellen, a sorozat legfontosabb mérkőzésén, Bosznia-Hercegovinában pedig nyakába vette a csapatot, két góljával eldöntötte a meccset. Nem görcsöl amiatt, hogy nincsenek olyan képességű játszótársai, amilyen ő, kedvező irányba változott a mentalitása. SALLAI ROLAND – 5.5

Immár Galatasaray-futballistaként lépett pályára a nemzeti csapatban, amelynek továbbra is meghatározó tagja. A hat csoportmérkőzésen általában a jobbak közé tartozott, Hollandia ellen szép gólt lőtt a Puskás Arénában, lapunk azon az összecsapáson a mérkőzés legjobbjának választotta, a németek otthonában azonban több nagy lehetőséget elpuskázott, amiért nagy kár. VARGA BARNABÁS – 4.88

Kétségbeejtő, mennyire nincs alternatívája a válogatottban, márpedig az NL-ben szükség lett volna a helyettesítésére, mivel nem szerzett gólt a sorozatban, nyolc mérkőzésen 12 lövési kísérletből egyszer sem sikerült bevennie az ellenfelek kapuját. Mezőnymunkája hasznos volt, de akadtak olyan mérkőzések, amelyeken eltűnt – például Düsseldorfban vagy Amszterdamban, ami, persze, nem csak rajta múlt. Kilencen egyszer kaptak osztályzatot, heten játszottak kevesebbet 30 percnél Szalai Attila (5.00), Vécsei Bálint (5.00), Kata Mihály (5.00), Tóth Alex (5.00), Szabó Levente (5.00), Gulácsi Péter (4.00), Dárdai Bence (4.00), Gazdag Dániel (4.00) és Nagy Ádám (3.00) teljesítményét lapunk mindössze egyszer osztályozta. Szűcs Kornél, Gera Dániel, Osváth Attila, Schön Szabolcs, Csoboth Kevin, Ádám Martin és Gruber Zsombor egyik mérkőzésen sem töltött legalább 30 percet a pályán, ezért nem kaptak osztályzatot lapunktól. B. L.