Nem adtuk fel: Szoboszlai góljával a 99. percben egyenlítettünk a németek ellen!

NEMZETEK LIGÁJA

6. (ZÁRÓ) FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Németország 1–1 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 53 300 néző. V: Strukan (horvát)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera D., 65.), Nikitscher (Kata, 65.), Schäfer, Nagy Zs. (Schön, 82.) – Sallai (Csoboth, 82.), Szoboszlai – Varga B. (Gruber, 89.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

NÉMETORSZÁG: Nübel – Kimmich (Gosens, a szünetben), Koch, N. Schlotterbeck, Henrichs – Andrich, F. Nmecha – Führich (Musiala, 60.), Brandt (Havertz, 60.), Sané (Kleindienst, 80.) – Gnabry (Wirtz, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Szoboszlai (90+9. – 11-esből), ill. F. Nmecha (76.)

A csoport másik mérkőzésén

Bosznia-Hercegovina–Hollandia 1–1 (0–1)

AZ A3 CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 6 4 2 – 18–4 +14 14 2. Hollandia 6 2 3 1 13–7 +6 9 3. MAGYARORSZÁG 6 1 3 2 4–11 –7 6 4. Bosznia-Hercegovina 6 – 2 4 4–17 –13 2

ÖSSZEFOGLALÓ

A sűrű köd, a hűvös, esős idő nem tántorította el a szurkolókat a magyar válogatott idényzáró mérkőzésétől. A német újságírókat sem. A Puskás Aréna öt éve alatt nem láthattunk ennyi vendég médiamunkást, mint most (és mintegy ezer német szurkoló is érkezett), holott lényegében tét nélküli meccset rendeztek: a németek már biztos csoportelsők voltak, és azt is tudni lehetett, hogy a magyar csapat garantáltan a harmadik helyen végez, tehát vár rá még márciusban egy oda-vissza vágós párharc az A-ligában maradásért. Persze egy magyar–német összecsapás sosem tét nélküli, nemes cél volt az idei két vereségért visszavágni (2–0 Stuttgartban az Európa-bajnokság második csoportmeccsén, majd 5–0 Düsseldorfban a Nemzetek Ligája-sorozat nyitányán), illetve szépen zárni a 2024-es esztendőt, amelyet – mint ahogy azt Marco Rossi szövetségi kapitány és több játékos is elmondta – összességében talán mindannyian kicsit szebbnek reméltek tavaly ilyenkor, amikor itt, a Puskás Arénában sikerült legyőzni 3–1-re Montenegrót, és biztossá vált, hogy Magyarország csoportelsőként jut ki a németországi Eb-re.

A szombaton Amszterdamban, a holland–magyaron a kispadon összeeső Szalai Ádámot (aki azóta jól van, s a mérkőzést otthonában nézte televízión) éltette a közönség, és baráti megnyilvánulás volt, hogy Willi Orbán összeölelkezett lipcsei csapattársával, Benjamin Henrichsszel – aztán egymásnak estek a csapatok. Marco Rossi együttesébe Balogh Botond helyére visszatért az eltiltását letöltő Fiola Attila a jobb oldali belső védő posztjára, Julian Nagelsmann, a németek kapitánya pedig – ahogy ígérte – jócskán felforgatta együttesét a bosnyákok ellen 7–0-ra nyerő kezdőhöz képest, csupán a csapatkapitány, Joshua Kimmich és a védekező középpályás Robert Andrich maradt a kezdőben.

1–15. perc: Ahogy az várható volt, a magyar csapat sokkal óvatosabb taktikát választott, mint a szeptemberi, düsseldorfi mérkőzésen, amikor túlságosan is bátran kinyílt. Annak ellenére a biztonságon volt a hangsúly, hogy tartalékos volt a német alakulat. Ahogy azt az elmúlt meccseken már gyakran láthattuk, Szoboszlai Dominik mélyen visszalépett labdáért, a kirúgásoknál, labdakihozataloknál is fontos szerepet vállalt, próbálta hosszú, mélyről érkező indításaival „megnyújtani a pályát”. Gólhelyzet nélkül telt el az első negyedóra, a vendégeknek lehetett volna egy lehetőségük a 14. percben, de Dárdai Márton becsúszva felszabadított középen Julian Brandt elől.

16–30. perc: A magyar csapatkapitány remek, az ellenfél védekezőharmadában bemutatott labdaszerzésével kezdődött a második negyedóra, második nekifutásra a beadása is jó volt balról, eljutott a labdája középen Varga Barnabáshoz, de végül nem sikerült lövőhelyzetet teremtenie a ferencvárosi csatárnak. A 21. percben aztán Sallai Roland iramodott meg ígéretesen a jobb oldalon, többen is várták a labdát, a második hullámban érkezőknek próbálta visszatenni, ám túlságosan hátra érkezett a labda, ami éppen Leroy Sanénak volt jó, ebből indult német kontratámadás, de hamar el is halt. Rögtön ezután Loic Nego adhatott volna be jobbról, ezt a kísérletet pedig az előtte álló védő, Nico Schlotterbeck blokkolta. A 24. percben pedig már klasszikus gólhelyzetet is feljegyezhettünk: Szoboszlai Dominik kapott ajándék labdát a vendégektől, Sallai Rolandot játszotta meg, az ő húsz méterről meglőtt labdáját meg blokkolta ismét Schlotterbeck. A labda azonban ismét magyar lábhoz érkezett: Schäfer András 15 méterről egyből lőtt, Alexander Nübelnek vetődve kellett védenie. Ez az időszak egyértelműen a magyar játékosok periódusa volt (még akkor is, ha a 30. percben volt egy, szabadrúgásból kapu fölé szálló lövése Henrichsnek), sikerült nyomás alá helyezni az ellenfelet, labdát szerezni és meg is tartani.

31–45. perc: A 33. percben veszélyes szituáció alakult ki, amikor is Henrichs balról középre tudott adni az érkező Serge Gnabrynak, aki próbálta kapura csúsztatni a labdát az öt és felesen belülről, de Dárdai Márton bravúrral szögletre mentett. Majd Leroy Sané szédítette a védőket, ám a bejátszása után 13 méterről jócskán fölé lőtte a labdát bayernes csatártársa, Gnabry. A félidő helyzetét a magyar csapat hagyta ki a 39. percben: Varga Barnabás fejjel megcsúsztatta a labdát, így volt jó Nagy Zsoltnak (együttesünk egyetlen játékosának, aki ebben a stadionban szerzett már gólt a németek ellen), a tarkójáról a lába elé pattant, és ballal, 16 méterről jól meglőtte, kár, hogy éppen a német kapus kezébe.

46–60. perc: Egy jó beadás hiányzott a gólhelyzethez rögtön a fordulás utáni második percben, de hiába sikerült megint megjátszani a jobb szélen a Le Havre játékosát, a jó középre adással megint adós maradt Nego. Majd Nagy Zsolt kritikus helyen adott el labdát, az ellenfél térfelén, veszélyes ellentámadással indultak meg a németek, nagy baj lehetett volna, ha Szoboszlai Dominik nem fut hátra és stoppolja le az akciót. Az 50. percben pedig Dibusz Dénesen állt a vásár, amikor Gnabry szépen készítette le a labdát a csereként beálló Robin Gosensnek, aki szabadon lőhetett 14 méterről, azonban a ferencvárosi kapus magabiztosan hárított. Két percen belül három szabálytalanságot is elkövettek a németek, aprították Varga Barnabást, Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot is, utóbbit sárga lapot érően, de fájóbb, hogy Nagy Zsolt megrúgását le sem fújta a játékvezető, pedig szöglettel felérő szabadrúgás járhatott volna balról. A 60. percben kicsit a hazai szurkolókra ijesztett Julian Brandt, amikor ballal a léc alá bombázott – de a partjelző rögtön jelezte, hogy lesről talált be.

61–75. perc: Fél órával a vége előtt gondolta úgy Julian Nagelsmann, hogy mégiscsak meg kellene nyerni ezt a meccset, és egyszerre beküldte a három nagyágyúját: Jamal Musialát, Florian Wirtzet és Kai Havertzet. Utóbbi azonnal jelentkezett is egy kapufával, ballal a bal kapufát lőtte telibe a labdával 12 méterről. A 67. percben Varga Barnabás mesteri testcsel után lódult meg, Sallai Rolandhoz továbbított, akitől aztán a legjobb ütemben vissza is kapta a labdát. Nem tudta kihasználni azonban a nagy lehetőséget, a lövésébe beleért jobb kézzel Alexander Nübel, így a labda kevéssel a jobb kapufa mellé csorgott.

76–90+9. perc: Német góllal kezdődött az utolsó negyedóra, de a magyar válogatott nem omlott össze – sőt. A hosszabbítás utolsó pillanatában Kata Mihály lövését kézzel blokkolta a tizenhatoson belül Robert Koch, a VAR-vizsgálat után megítélt büntetőből pedig Szoboszlai Dominik elegánsan a kapu közepébe pörgette a labdát. Ez volt a magyar válogatott utolsó momentuma az évben, rögtön utána felhangzott a hármas sípszó. Az idei harmadik egymás elleni meccs utolsó percében sikerült a gólszerzés Németország ellen és az ezzel járó első pontszerzés. Folytatás márciusban, az A-ligában maradásért zajló rájátszásban – a magyar válogatott történetének ezredik mérkőzésén.