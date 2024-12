Socca-vb: megríkatta Argentínát a magyar válogatott

Az argentin válogatott csapatkapitánya már a pályán zokogni kezdett a lefújás után, csapattársa, akit utánrúgásért a 10. percben piros lappal lezavartak a pályáról a játékvezetők, a stadion mellett magányosan ücsörgött egy padkán, arcát a kezébe temette. Tudta jól, hogy bűnös, hiszen nagyban hozzájárult butaságával, hogy a magyar soccaválogatott minden szempontból kiütötte együttesét.

Nem volt véletlen a pályán a feszültség, hiszen a továbbjutásról határozott ez a meccs, ráadásul a mieinknek csak a győzelem volt elegendő a nyolcaddöntőbe kerüléshez, a dél-amerikaiaknak elég lett volna a döntetlen is. Így is kezdték a mérkőzést, színészkedtek, húzták az időt, ölték a játékot, de szerencsére viszonylag korán, a 9. percben jött a 20 éves Szabó Donát csodálatos gólja, és máris mi kerültünk jó pozícióba. Aztán még jobb helyzetbe, mert 1–0-ás vezetésünknél Tolnay Rokkónak törlesztett Juan Peralta, és onnan közel fél óráig emberelőnyben játszhatott a magyar válogatott.

S bár eleinte a kiállítás a mieinket zavarta meg, egy idő után elkezdtek egymás után potyogni a szebbnél szebb gólok, de repkedtek a kétperces kiállítások is, ebből Tolnay kettőt kapott, de jutott még egy az argentinoknak is. A feszült, lapokkal megtűzdelt magyar–argentin meccseknek amúgy is hagyománya van, jól emlékszünk még az 1978-as nagypályás vb-re, csak most éppen mi kerültünk kedvező helyzetbe. Végül hatnál álltunk meg, és sokat gyakorolhattuk az emberelőnyös játékot, a győzelem pedig még nagyobb önbizalmat adhat a pénteki, Omán elleni nyolcaddöntőre, amely magyar idő szerint 14.30-kor kezdődik. Ha ott is sikerül nyerni, akkor még aznap este a legjobb négy közé jutásért is vívhatunk egy találkozót.

Szabó Donát (23-as mezben) szép akció végén szerzett vezetést (Fotó: Nemzetközi Socca Szövetség)

„Teljesítettük első célunkat, örülünk a továbbjutásnak – értékelt a meccs után Huszty Dániel csapatkapitány. – Jól ismertük az elmúlt évekből az argentin válogatottat, tudtuk, hogy csípnek, harapnak, mindent bevetnek a győzelemért, de szerencsére jól kezeltük ezt a harcmodort. Úgy gondolom, az egész csoportkör során kiegyensúlyozottan szerepeltünk és kontrolláltuk a történéseket, mindössze Tunézia ellen volt némi zavar. Örülök, hogy Ománnal játsszuk a nyolcaddöntőt, mindig szeretek az aktuális házigazda ellen jó hangulatban, sok néző előtt pályára lépni.”

SOCCA VB, OMÁN

4. forduló

MAGYARORSZÁG–Argentína 6–0 (2–0)

G: Szabó D. (9.), Nadimov (17.), Tolnay (22.), Sóron (23.), Ficsór (30.), Vörös-Torma (36.).

A csoport végeredménye: 1. Horvátország 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 8, 3. Argentína 6, 4. Dél-Afrika 3, 5. Tunézia 1 (az első két helyezett jutott tovább).

NYOLCADDÖNTŐ

péntek, 14.30: Omán–MAGYARORSZÁG (A mérkőzést a hazai és a nemzetközi szövetség hivatalos csatornáin követhető).