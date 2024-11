Szerepelhet-e egyszerre a válogatottban Nagy Zsolt és Kerkez Milos?

Hollandia és Németország – nem mondott nagy meglepetést Marco Rossi azzal, hogy két borzasztóan nehéz mérkőzés vár a válogatottra.

„Egyértelmű, hogy két olyan ellenféllel állunk szemben, melyek papíron nagyon erősek, ráadásul az egyikkel idegenben. Az eredmény elviekben borítékolható, de a papírforma egy dolog, a másik, hogy mi érvényesül. Nem nekünk áll a zászló, főleg, hogy az ellenfelek játékosai remek formában vannak. Jól kell teljesítenünk taktikai szempontból, emellett arra kell törekednünk, hogy párharcokat nyerjünk, és akkor bármi megtörténhet. Ha emellett két-három részletben tudnánk javulni még a legutóbbi két meccsünkhöz képest is, akkor lehet borítani a papírformát.”

Ezután beszélt a két újoncról, Szabó Leventéről és Gruber Zsomborról.

„Szabó Gazdag helyére érkezett, akinek a sérülés és az amerikai liga vége miatt az utóbbi hetekben nincsenek játékpercei. Gruber pedig Ádám helyett kapott meghívót, aki nincs topformában. Ilyenkor több körülmény is adódik, ha például Gazdag és Ádám sokat játszana, gólokat lőne, akkor lehet, őket hívtam volna meg. Nekem nincsenek olyan lehetőségeim, mint Koemannak és Nagelsmann-nak. Utóbbinak októberben le kellett mondania Havertzről, Musialáról és Füllkrugról is, helyettük újoncokat avatott, de nem éreztünk a válogatott színvonalán különbséget. Remélem, egyszer nekünk is hasonló gondjaink lesznek, de egyelőre ez nem áll fenn. Látunk fiatal játékosokat, akik lehoznak három-négy jó meccset az NB I-ben, felkeltik a sajtó és a szurkolók érdeklődését, aztán eltűnnek, nincs követhető teljesítményük. Ezekben a fiatalokban bízom, hogy helytállnak, fejlődni fognak, és akkor lesz még lehetőségük. A jelen válogatottját építem, de fél szemmel már a jövőt nézem.”

Tóth Balázs úgy kapott meghívót, hogy a Blackburn Roversben egyáltalán nem véd.

„Úgy hiszem, csak idő kérdése, hogy mikor kap több lehetőséget a klubjában. Nálunk a harmadik számú kapus Szappanos után, statisztikailag minimális a játéklehetősége. De szeretném keretben tartani, mert nagyon jól beilleszkedett, a kohéziót tekintve nagy szerepet játszik. Egyébként Botka Endrét is meghívtam, aki csak kicsivel játszik többet a Fradiban, mint én. Szerepelt a kupában az NB III-as csapat ellen, aztán már nem. Beszéltem vele, elmondtam, nem biztos, hogy behívom. Végül azért hívtam meg mégis, mert Fiolával együtt a válogatottban mindig jobb a teljesítményük, mint a klubjukban. Azt is néznem kell, hogy a válogatottban mit tesznek le az asztalra.”

Szalai Attila sem játszik – neki a meghívó sem érkezett.

„Szalait tavaly novemberig hívtam meg rendszeresen, még játszattam is. De már hosszú ideje nem szerepel klubszinten, így nehéz meghívni. Szerencsére van konkurencia a posztján. Beszéltem vele, okos srác, már keresi a lehetőségét, hogy csapatot váltson, és ha januárban az új klubjában lehetőséget kap, akkor márciusban számolhatok vele. Langra ugyanez érvényes.”

Rossi legnagyobb dilemmája a csúcsformában lévő két bal oldali védő: Nagy Zsolt és Kerkez Milos lehet. Játszhatnak-e egyszerre mind a ketten?

„A bal oldalon Nagy Zsolt és Kerkez Milos is csúcsformában van. Előbbi nyilván az NB I-ben, utóbbi a világ első számú bajnokságában adott két gólpasszt a bolygó legerősebb klubcsapata ellen. Ugyanakkor a válogatottban Nagy semmivel sem játszik gyengébben, mint Kerkez. A Fiorentina ellen pedig egy szinten volt a topjátékosokkal. Amikor a Honvéd edzője voltam, szerettem volna a csapatomban látni. Ha huszonkettő-huszonhárom évesen külföldre igazol, talán már Angliában játszana. Örülnék, ha minden poszton ekkora lenne a konkurencia. Viszont minél inkább gondolkodom rajta, annál inkább úgy érzem, hogy nagyon hasonló játékosok, és ez minden rendszerben kiütközne, vagyis lehetetlen őket egyszerre szerepeltetni. Egy megszilárdult játékrendszert pedig nem kellene emiatt megbolygatni. Zsolt sokszor játszik szélsőt a klubjában, de a válogatottban nem gondolnám, hogy Sallai helyett kellene szerepelnie.”

Végül a kapitány elárulta: figyeli a Wolfsburg 17 éves magyarját, Dárdai Bencét, aki nagyon érdekes lehet a magyar válogatott számára, bízik benne, hogy sikerülhet a „megfelelő kapcsolatok révén behúzni.”

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A NEMZETEK LIGÁJA A3-AS CSOPORTJÁNAK ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

A csoportkört követően az első két helyezett továbbjut a negyeddöntőbe, a harmadik osztályozót játszik a B-divízió egyik, 2. helyen záró csapatával, míg az utolsó kiesik.

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2

MAGYARORSZÁG–Hollandia 1–1

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG 0–2

Németország–Hollandia 1–0

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország