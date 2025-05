Tóth Balázs: Magasabb szinten védve érettebb kapus lettem

– Egyetlen gól: ennyi hiányzott ahhoz, hogy a Blackburn bejusson a Championship rájátszásába az utolsó, még továbbjutó hatodik helyet elcsípve…

– Igen, valóban nagyon közel voltunk hozzá – mondta lapunk érdeklődésére Tóth Balázs, aki a Fehérvár FC-től augusztusban szerződött Blackburnbe, vagyis az első idényét töltötte az angol klubnál. – Pedig mindenki elengedte már a klubnál ezt a történetet, ám egymás után nyertük a meccseket, és ha az utolsó fordulóban a Sheffield United ellen is győzünk, most a héten kezdődő rájátszásra készülnénk. Sajnos volt egy nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatunk, két döntetlen mellett hatszor is kikaptunk, és ha csak egyszer sikerült volna győzni, még tartana nekünk az idény.

– Az idény utolsó bajnokiján mennyit érzékeltek abból, hogy a riválisok eredményeinek köszönhetően van esély odaérni a hatodik helyre?

– Megszereztük a vezetést a második félidőben, nagyjából tíz perccel később egyenlített a Sheffield, és mert a kispadunkról folyamatosan mutatták, gyorsítsam a játékot, tudtuk, számunkra kedvezően alakulnak az eredmények. A tartalék játékvezető kilenc perc hosszabbítást mutatott, de az edzőnk már a 92. percben előreküldött fejelni a szögletünknél: a beadás után talán két centiméterrel a fejem felett ment el a labda, és még utána is volt esélyünk gólt szerezni. Egyébként ha nyertünk volna, éppen a Sheffield United ellen játszunk a rájátszásban, úgy érzem, annak ellenére nem lettünk volna esélytelenek, hogy a bajnokságot harmadikként befejező rivális jelentős játékerőt képvisel.

– Messziről indultak, hiszen öt bajnokival a zárás előtt a 12. helyen álltak, kilenc ponttal lemaradva az akkor hatodik Coventrytől.

– Miután februárban Valérien Ismaël lett a vezetőedző, hét bajnokiból egyet sem sikerült megnyerni, az utolsó ötön viszont tizenhárom pontot szereztünk, ami jó visszajelzés számára. Ettől függetlenül csalódottak vagyunk, hiszen tényleg kevés hiányzott a rájátszáshoz.

– Ne hallgassuk el, az említett öt találkozón ön állt a kapuban, holott az előző 41 mérkőzésen csak egyszer kapott bizalmat a szakmai stábtól. Amikor a Luton elleni 1–0-s bajnokin másodszor védett a Championshipben, a találkozót követően megtudta, az utolsó négy meccsen is megkapja a lehetőséget. Akkor úgy fogalmazott, meg akarja mutatni, hogy jó kapus, vissza akarja szerezni az önbizalmát. Sikerült?

– Megmutattam, nehéz helyzetben is nyugodt, higgadt tudok maradni, fontos helyzetekben voltak nagy védéseim, visszajött az önbizalmam. Az öt mérkőzés elég volt, hogy visszanyerjem régi önmagamat, magasabb szinten védhettem, érettebb kapus lettem, dicsérték a lábbal való játékomat.