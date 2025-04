DAC: Csinger Márk 139 nap után tért vissza

Csinger Márk a tavalyi novemberi, zólyombrézói találkozón a bal térdében oldalszalag-szakadást szenvedett.

„Fokozatosan épültem fel, márciusban már a labda is előkerült. Lassacskán bekapcsolódtam a csapatedzésekbe is, úgy két-három hete már teljes mértékű munkát végzek. Nagyon jó jel, hogy a térdem bírja a terhelést, nincs semmilyen gond” – mondta lapunknak Csinger Márk, aki a tavasz elején úgy látta, hogy április végén vagy május elején visszatér a pályára. Így is lett.

Egy hete a Slovan ellen már a DAC keretében volt, pénteken este pedig már pályára is lépett. Mégpedig a szlovák másodosztályú Somorja mezében, amely a DAC fiókcsapata. A felvidéki klub kék-fehér mezében a megegyezés alapján egy félidőt játszott.

„Az elején egy kicsit szokatlan volt, mégiscsak hosszú időt hagytam ki. Úgy gondolom, fokozatosan belejöttem. Figyeltem a mozdulataimat, de az idő múlásával már csak a játékra koncentráltam. Sajnos kikaptunk, másrészt örülök, hogy jól éreztem magam a pályán, a térdem rendben volt. Nagyon remek érzés volt, hogy a hosszú kihagyás után ismét tétmeccset játszhattam” – mondta a Nemzeti Sportnak Csinger Márk, aki 139 nap kihagyás után játszott ismét tétmeccsen.

A magyar játékos a vasárnapi, Kassa elleni meccsen ott lesz a DAC keretében.

„Nagyon fontos találkozó vár ránk. Az ellenfél ott van közvetlenül mögöttünk, mi azonban meg szeretnénk tartani a negyedik helyünket. Nemrég Kassán az utolsó pillanatban egyenlített ki a hazai csapat, amely így elvett tőlünk két pontot. Vasárnap mindenképpen győznünk kell” – mondta a magyar labdarúgó.