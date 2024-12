Gyurcsó Ádám betalált, második idénybeli gólját szerezte a ciprusi élvonalban

DECEMBER 14., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Fulham 2–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, a 79. percben lecserélték

Championship (II. osztály)

Sheffield United–Plymouth Argyle 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, végig is játszotta a meccset, sárga lapot kapott a 60. percben

Blackburn Rovers–Luton Town 2–0

Blackburn: Tóth Balázs nem volt ott a keretben

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Wigan Athletic 0–2

Bolton: Schön Szabolcs kezdőként 60 percet játszott, 0–1-nél cserélték le.

CIPRUS

Cyta Championship

AEL Limassol–Omonia Május 29. 1–1

AEL: Kecskés Ákos végig a kispadon volt

Anorthoszisz–Omonia Aradippu 3–0

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám kezdett, a 28. percben gólt szerzett, majd végig a pályán volt

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–Aszterasz Tripolisz 2–1

Volosz: Kovács Dániel végigjátszotta a meccset, a 93. percben sárga lapot kapott, Koszta Márk a 72. percben állt be csereként

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–VfL Bochum 1–1

Berlin: Schäfer András kezdett, kapott a lábára egy rúgást, amiért az ellenfelét kiállították, majd a 68. percben lecserélték

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Sampdoria–Spezia 0–0

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 89. percig pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga

Otelul–UTA Arad 1–1

Arad: Zsóri Dániel csereként állt be a 95. percben.

Universitatea Craiova–Sepsi OSK 2–1

Sepsi: Sigér Dávid a 79. percig pályán volt.

Liga 2 (II. osztály)

Chindia Targoviste–FK Csíkszereda 2–3

Csíkszereda: Kelemen Dávid végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János kezdőként egy félidőt volt a pályán, a két gólpasszt adó Babati Benjámint a 75. percben váltotta Nagy János, Pintér Bence és Makrai Gábor nem állt be, Torvund Alexander nem volt a meccskeretben

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–Dundee United 4–3

Motherwell: Hegyi Krisztián a kispadról nézte végig a meccset

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagyszombat–Kassa 1–0

Kassa: Bokros Szilárd nem volt ott a keretben

Slovan Bratislava–Dunaszerdahelyi AC 2–1

DAC: Bősze Levente a 75. percben állt be csereként, Csinger Márk, Redzic Damir és Szendrei Ákos nem volt keretben, Tuboly Máté kezdőként nem csak végigjátszotta a meccset, a 75. percben gólt is szerzett, Vitális Milán a 85. percben állt be csereként

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Konyaspor 1–1

Rizespor: Mocsi Attila végig pályán volt