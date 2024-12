Kikapott Pozsonyban a helyzeteivel bőkezűen bánó DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

Slovan–DAC 2–1 (0–0)

Pozsony, Nemzeti Stadion, 6694 néző. V: Marhefka

DAC 1904: A. Popovics – Yapi (Gruszkowski, 60.), Kacsaraba, Brunetti, Alex Mendez – Bajo, Tuboly, Herc (Bősze, 75.) – Andzouana, Bassey (Almási, 75.), Ramadan (Vitális, 85.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

lovan: D. Takác – Pauschek (Blackman, a szünetben), Kasia, Wimmer, Voet – Kucka, J. Szőke (Stavvidisz, a szünetben) – Metsoko (Tolic, a szünetben), ifj. Vladimír Weiss (Mak, 80.), Marcelli – Strelec (Bajric, 85.). Vezetőedző: id. Vladimír Weiss

Gólszerzők: Strelec (56.), Kasia (69.), ill. Tuboly (65.)

A 2024-es esztendő záró mérkőzésén, magyargyalázással is tarkított összecsapáson a Slovan legyőzte a Dunaszerdahely együttesét, a sárga-kékek így a csalódást jelentő negyedik helyen telelnek.



A dunaszerdahelyiek jubileumi, 120. évének utolsó fellépését az éllovas, bajnoki címvédő, BL-csoportkörös Slovan otthonában abszolválták a sárga-kékek. Az ellen a Slovan ellen lépett pályára a DAC, amely az ősz folyamán Európa három legfoglalkoztatottabb csapata közé tartozott. A pozsonyiak már a 35. tétmérkőzésük játszották! Érdekességképpen a sárga-kékek a 2024-es esztendőben 39 találkozón léptek pályára. Tizenötön tavasszal, huszonnégyen ősszel.



A találkozó további érdekessége az volt, hogy (egyelőre) véget ér Branislav Fodrek az utolsó három fordulóra vonatkozó vezetőedzői megbízatása. A szakvezető ellenfele az a Vladimír Weiss volt a hazai kispadon, aki edzette őt a ligetfalui labdarúgás legsikeresebb időszakában, amikor az Artmedia a Bajnokok Ligájának csoportkörében szerepelt.



Ha valaki nem ismerte volna a csapatokat, akkor az első félidő után azt mondta volna, hogy a sárga mezben játszó csapat Szlovákia legjobb klubja. Bizony, a Dunaszerdahely remek félidőt produkált a pozsonyi Nemzeti Stadionban. Egy védésen kívül a vendégkapus Alekszandar Popovicsnak arra kellett ügyelnie, hogy nehogy megfázzon.



A másik oldalon Dominik Takácot a vendégek többször megdolgoztatták: a hazai portás Ammar Ramadan fejesét hárította bravúrosan, Fortune Bassey lövése a felső lécen csattant, Yhoan Andzouanna az ötösről az égbe lőtt, és Alex Mendez is hibázott nagy helyzetben.

Nagy volt az elégedetlenség a hazaiak oldalán, Weiss mester a szünetben hármat is cserélt. Ez a változás meg is látszott a pályán, aktívabb lett a Slovan és az 57. percben meg is szerezte a vezetést. Mahmudu Bajo adta el a középpályán a labdát, ifjabb Vladimír Weiss kiugratta David Strelecet, aki nem hibázott. Gyorsan jöhetett volna a válasz. de előbb Mendez találta el rosszul a labdát, majd Bassey lövését hárította bravúrral Takác. A szöglet után azonban Tuboly Máté egyenlített, teljesen megérdemelten!



Majd jött az újabb óriási vendéghiba. Christián Herc a saját tizenhatosánál a hazai Guram Kasia elé fejelte a labdát, aki köszönte szépen, és ismét vezetett a Slovan. De ha Almási László és Konrad Gruszkowski éltek volna a helyzeteikkel, akkor (megérdemelt) ponttal távozhatott volna a Dunaszerdahely a BL-résztvevő otthonából...