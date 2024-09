Komáromi megszerezte első gólját a Mariborban, aztán jött a 90. perc…

SZLOVÉN BAJNOKSÁG. Jó cserének bizonyult Komáromi György: a Puskás Akadémiától nemrég szerződtetett magyar légiós lendületesebbé tette a Maribor támadójátékát, és lapos lövése Matjaz Rozman hasa alatt becsúszott a kapuba az 57. percben. Ezzel sokáig 1–1-re állt a meccs – aztán a végjátékban elúszott a pont, Svit Seslar lövése beakadt, a mariboriak elvesztették idénybeli veretlenségüket. Komárominak ez volt a második mérkőzése új csapatában, és – akárcsak az elsőn – most is a második félidőt töltötte a pályán. Nyolc forduló után a Maribor 15 ponttal a 2. helyen áll az Olimpija Ljubljana (18) mögött, a Celje 14-gyel ötödik.

SZLOVÉN KUPA. Nem okozott gondot a legjobb 32 közé jutás a Naftának: az élvonalbeli lendvai csapat 15–0-ra győzött a helyi alsóbb osztályú Granicar vendégeként a 2. forduló szerdai játéknapján. A gólok majdnem felét magyar légiósok szerezték: a kezdőcsapatban helyet kapó Csóka Dominik kétszer, Szalay Szabolcs egyszer (tizenegyesből) talált be a kapuba, a 60. percben becserélt Klausz Milán mesterhármast ért el, és egyszer beköszönt a második félidőt a pályán töltő Kálnoki-Kis Zsombor is. (Játszott, méghozzá végig Dragóner Áron is, Senkó Zsombort viszont nem nevezték.) A Nafta legeredményesebb játékosa a négygólos Haris Kadric volt.