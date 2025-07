Beadásokkal és kezdeményező játékkal lehet eredményes a Paks

– Túltették magukat a CFR elleni kiesésen?

– Bár sajnáltuk a búcsút, hiszen alakulhatott volna másképp is, nem volt más út előttünk, mint hogy előre nézzünk és a Maribor elleni összecsapásra fókuszáljunk. A keretben több a rutinos futballista, tudjuk, hogyan kell kezelni ezeket a szituációkat, nem szabad sokáig keseregni.

– Milyen esélyekkel lépnek pályára a szlovén együttes ellen?

– Erős csapat, de nem verhetetlen. Azt sem tudhatjuk, hogy magyar játékosuk, Komáromi György pályára lép-e vagy sem, sok a kérdőjel, így inkább magunkkal foglalkozunk. Támadójátékban fejlődnünk kell.

– Sűrű a program, vasárnap már bajnoki vár a csapatra, az ETO érkezik Paksra. Közel a négyszázadik NB I-es mérkőzése, jelenleg 386 összecsapás áll a neve mellett.

– Így, hogy idáig eljutottam, már motivál, hogy elérjem a négyszázas határt. Jó lenne, ha hasonló idényt zárnánk, mint legutóbb, még ha ez nem is feltétlenül reális, hiszen kicsit meggyengült a keretünk, több meghatározó futballista távozott. De az egységben az erőnk, korábban is megmutattuk, nehezebb időszakban is képesek vagyunk megmutatni, hogy komolyan kell számolni velünk.