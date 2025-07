A Paks remek védekezéssel, idegenbeli döntetlen után jutott tovább a Mariborral szemben

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

NK Maribor (szlovén)–Paksi FC 1–1 (1–0)

Továbbjutott: a Paks, 2–1-es összesítéssel

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

LEGUTÓBBI KÉT MÉRKŐZÉSÉT pályaválasztóként elvesztette az NK Maribor (az előző bajnoki évad utolsó fordulójában a Bozsik József irányította lendvai Naftától kapott ki 1–0-ra, a mostani idényrajton pedig a Celje verte meg 2–1-re), a paksi szurkolók abban bíztak, kettőről háromra jut majd Szlovénia kirakatcsapata, de azzal is kiegyeztek volna, ha csütörtök este újabb mérkőzéssel gyarapszik a nyeretlenségi sorozat. Kedvenceik kedvező helyzetbe hozták magukat, hiszen a párharc első találkozóján Windecker József fejesével 1–0-s győzelmet arattak, ugyanakkor az odavágó eleje és utolsó húsz perce is megmutatta, Mariborban pokoli nehéz lesz megőrizni a kiharcolt előnyt.

Már csak azért is, mert az ETO elleni vasárnapi bajnokin megsérült Vas Gábor, akire jó eséllyel többhetes kihagyás vár, és mert Lenzsér Bence sem épült még fel a CFR ellen összeszedett sérüléséből, Bognár György vezetőedző kényszerpályára került a hátsó alakzat összeállításánál. A szakember végül a Szabó János, Kinyik Ákos, Vécsei Bálint belső hármasnak szavazott bizalmat, vagyis a tapasztalattal nem volt probléma, ugyanakkor számítani lehetett rá, ha versenyfutásra kerül sor, nehéz helyzet adódhat. Hazai oldalon három változás történt a Pakson látott kezdő tizenegyhez képest, többek között Komáromi György is kimaradt, és bekerült a mindössze 17 éves Nejc Viher, így a kapus Azbe Jug mellett ő volt a másik szlovén labdarúgó a Maribor kezdőjében. Kezdés előtt már azt is tudni lehetett, a párharc továbbjutója az ukrán Zsitomirral találkozik a következő körben – nem kérdés, a Maribor és a Paks is erre vágyott.

Türelmes labdajáratással kezdett a házigazda, de amikor valamelyik játékos rágyorsított, azonnal kiderült, egy pillanat alatt létszámfölény alakulhat ki. A 9. percben Balogh Balázs beadása jelentette az első veszélyt a Maribor kapuja előtt, hat perccel később Vécsei Bálint centerezése már megtalálta Tóth Barnát, ám a fejes fölé ment. A Paks már a saját térfelén letámadta riválisát, ennek is volt köszönhető, hogy nem szorult a saját kapuja elé. Fél óráig nem is volt semmi probléma, azonban a 34. percben a bal oldalon kiugró Isaac Tshipambát nem sikerült megállítani, ő pedig éles szögből kíméletlenül kilőtte a bal felső sarkot. Azonnal jöhetett volna a válasz, ám Balogh Balázs lövése az egyik védő lábáról szögletre pattant, majd rögtön utána Szabó János fejese elkerülte a bal sarkot.

Nagy gond nem volt a Paks futballjával, Bognár György nem is változtatott a szünetben, szemben kollégájával, aki két helyen is frissített. Hinora Kristóf jobb oldali beadása után rögtön a 47. percben Tóth Barna fejelhetett, ám nem tudott elég erőt belevinni, nem sokkal később pedig az estében leadott lövése elakadt a lesen álló Windecker Józsefben. Az 56. percben már nem úszta meg a Maribor: Papp Kristóf pazar mozdulattal a bal sarokba lőtte a labdát!

Ahogy várni lehetett, a Maribor próbált magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, és a nem sokkal korában beálló Orthe Mbina sarokkal kevéssel húzta a jobb sarok mellé a labdát. A jobb oldalról Balogh Balázs által elvégzett szögletnél Szabó János a vezetést is megszerezhette volna fejjel, nem sokkal később a lesgyanús helyzetből kilépő Hilal Szudani került ziccerbe, ám Kovácsik Ádám bravúrral hárított. Fegyelmezetten, hatalmas szívvel futballoztak a paksiak, annak tükrében főleg, hogy a ráadásban a játékvezető befújt egy szabadrúgást a bal oldalon a 16-os vonalánál, és Mark Spanring szabadrúgásnál Kovácsik újabb bravúrral, a bal oldali kapufa segítségével hárított. A játékvezető ugyan hat percet hosszabbított, ám a Paksot nem lehetett megtörni, és a Mariborban mutatott teljesítménye alapján nem érdemtelenül jutott be a Konferencialiga harmadik selejtezőkörébe, ahol az ukrán Zsitomirral játszik. 1–1

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.