Görögországban nem értik, miért volt ekkora felhajtás Ádám Martin körül – új csatár érkezhet

„Tény, hogy Ádám Martin az Aszterasszal együtt nem úgy kezdte az idényt, ahogy tervezte. Azt kell látni, hogy öt meccsen csak egy gólhelyzete volt Martinnak, amit nem tudott értékesíteni, de az hogy nem kerül helyzetbe sem, legalább ugyanannyira a csapat támadójátékának a kritikája is. Sajnos ebben az idényben nem azt a futballt játszotta a csapat, amit az előző idény felvételein láttunk. Akkor sok felívelt labdával, beadással találták meg a társak a támadókat, de idén ezek elmaradtak idáig. Mindenesetre az új edzővel, Makélélével kapcsolatban pozitívak az első benyomások. Martin jóval frissebbnek érzi a csapatot, mióta az új stáb vezényli az edzéseket. Bízunk benne, hogy ennek hamarosan meg is lesz az eredménye, mind a csapatra, mind Martin teljesítményére nézve” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a csatár menedzsere, Papp Gábor, aki szerint a következő néhány meccsen a magyar csatár még meg fogja kapni a lehetőséget a bizonyításra az új szakmai stábtól. Makélélé első meccsén a Pantelikosz elleni 1–1 alkalmával is Ádám Martin kezdett.