Hivatalos: Ádám Martin a görög Aszterasz Tripolisznál folytatja pályafutását

– Miért döntöttek a váltás mellett?

– Főleg a kevés játékperc miatt, de a családnak is sokkal könnyebb lesz innentől. Martin a klub történetének legsikeresebb időszakában vett részt, amihez hozzá is tette a magáét, úgyhogy csak a szépre és a jóra fogunk emlékezni. De tény, hogy az utolsó fél évben már nem volt felhőtlenül boldog sem ő, sem a családja.

– Mi szólt a görögországi ajánlat mellett? Mik a fő elvárások?

– Az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy az Aszterasz Tripolisz a kezdőbe szánja őt, plusz valószínűleg fekszik is majd neki a csapat játéka, hiszen sok beadással játszanak, fókuszálva a pontrúgásokra. Egyértelműen az a cél, hogy minél több időt töltsön a pályán, játsszon jól, s rúgjon legalább tíz gólt, mert akkor jövő nyáron, még mindig esélye lehet arra, hogy karrierje csúcsára érve egy magasabban jegyzett klubhoz tudjon kerülni. Illetve nagyon fontos szempont volt a család, amely valószínűleg igen jól fogja érezni itt magát. Mostantól nem kell évi tízszer átszelniük a fél világot.

– Hallottunk a Plymouth és más klubok érdeklődéséről is. Mennyi ennek a valóságalapja?

– Valóban érdeklődött a Plymouth, ahogy sokan mások is, amióta felbontottuk a szerződést Dél-Koreában. Ha nem tévedek, végül nyolc klub jutott el odáig, hogy írásos ajánlatot tegyen. Ezek között voltak szakmailag kifejezetten érdekes opciók is, de anyagilag egész egyszerűen nem lehetett áthidalni a különbségeket. Illetve olyan is előfordult, ahol fordított volt a helyzet, mert ugyan szédületes ajánlatot tett az adott klub, de úgy érezzük, még nincs itt az ideje, hogy csak a számokra koncentráljunk.