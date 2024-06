Légiósok: a Puskás Akadémiától igazolt középpályást a Sturm Graz

Andreas Schicker, a Sturm sportigazgatója a klub hivatalos honlapjának nyilatkozott Kern Martin szerződtetéséről: „Kern Martin fiatal tehetség, hatalmas potenciállal. Tizenhét évesen egy éve debütált a magyar élvonalban, és hazája utánpótlás-válogatottjában is szerepel. Martin a középpályán vehető be, és jó a dinamikája is. Mint minden tehetségünknek, ő is megkapja a szükséges időt ahhoz, hogy megszokja a játékunkat, és fejlődjön. Rendkívül boldogok vagyunk amiatt, hogy Martin a számos ajánlat ellenére minket választott, és meg vagyunk győződve arról, hogy tökéletesen tud fejlődni velünk.”