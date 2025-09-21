NB II: vezet a Vidi, pályán az utolsó és a második helyezett – élő eredménykövető!

Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 7. fordulójában. A 16 órai találkozókon a második helyen álló Csákvár a Szentlőrinc vendégeként lép pályára, a Budafok az újonc létére remekül szereplő Karcagot fogadja. 17 órától a Videoton a Tiszakécske ellen szerezheti meg második győzelmét, a Szeged a Soroksárt látja vendégül, a Kecskemét Ajkára utazik, majd a játéknap utolsó meccsén a Honvéd a Békéscsaba ellen javíthat a hétközi vereség után. Hétfőn a Vasas–Mezőkövesd összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 16 órakor kezdődött: Budafoki MTE–Karcagi SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 17 órakor kezdődött: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 1–0 (Németh D. 9.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Kecskeméti TE 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre Hétfőn játsszák

20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

Szombaton játszották

BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny 0–1 AZ ÁLLÁS A JÁTÉKNAP ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Mezőkövesd 6 4 1 1 11–5 +6 13 2. Csákvár 6 4 1 1 10–4 +6 13 3. Budapest Honvéd 6 4 – 2 11–4 +7 12 4. Vasas FC 6 4 – 2 12–9 +3 12 5. Szeged-Csanád GA 6 3 2 1 9–5 +4 11 6. Karcagi SC 6 3 2 1 8–7 +1 11 7. Kecskeméti TE 6 3 – 3 6–6 0 9 8. Szentlőrinc 6 2 2 2 8–6 +2 8 9. Békéscsaba 6 2 2 2 9–9 0 8 10. Tiszakécske 6 2 2 2 7–8 –1 8 11. FC Ajka 6 2 1 3 3–7 –4 7 12. Soroksár SC 6 1 3 2 9–13 –4 6 13. Videoton FC Fehérvár 6 1 2 3 4–8 –4 5 14. Kozármisleny 7 1 2 4 3–11 –8 5 15. BVSC-Zugló 7 1 1 5 6–8 –2 4 16. Budafoki MTE 6 1 1 4 3–9 –6 4