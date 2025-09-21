Nemzeti Sportrádió

NB II: vezet a Vidi, pályán az utolsó és a második helyezett – élő eredménykövető!

Vágólapra másolva!
2025.09.21. 15:52
null
Második győzelmére hajt a Vidi (Fotó: Videoton FC Fehérvár, archív)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc NB II 7. forduló Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Videoton Budafok KTE
Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 7. fordulójában. A 16 órai találkozókon a második helyen álló Csákvár a Szentlőrinc vendégeként lép pályára, a Budafok az újonc létére remekül szereplő Karcagot fogadja. 17 órától a Videoton a Tiszakécske ellen szerezheti meg második győzelmét, a Szeged a Soroksárt látja vendégül, a Kecskemét Ajkára utazik, majd a játéknap utolsó meccsén a Honvéd a Békéscsaba ellen javíthat a hétközi vereség után. Hétfőn a Vasas–Mezőkövesd összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

16 órakor kezdődött:

Budafoki MTE–Karcagi SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órakor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 1–0 (Németh D. 9.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Kecskeméti TE 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre

Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)
Szombaton játszották
BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny 0–1

   
AZ ÁLLÁS A JÁTÉKNAP ELŐTTMGyDVL–KGkP
  1. Mezőkövesd641111–5+613
  2. Csákvár641110–4+613
  3. Budapest Honvéd64211–4+712
  4. Vasas FC64212–9+312
  5. Szeged-Csanád GA63219–5+411
  6. Karcagi SC63218–7+111
  7. Kecskeméti TE6336–609
  8. Szentlőrinc62228–6+28
  9. Békéscsaba62229–908
10. Tiszakécske62227–8–18
11. FC Ajka62133–7–47
12. Soroksár SC61329–13–46
13. Videoton FC Fehérvár61234–8–45
14. Kozármisleny71243–11–85
15. BVSC-Zugló71156–8–24
16. Budafoki MTE61143–9–64

 

 

Csákvár Szentlőrinc NB II 7. forduló Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Videoton Budafok KTE
Legfrissebb hírek

NB II: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC

Labdarúgó NB II
31 perce

NB II: FC Ajka–Kecskeméti TE

Labdarúgó NB II
32 perce

NB II: Szeged-Csanád GA–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
35 perce

NB II: Budafoki MTE–Karcagi SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

Labdarúgó NB II
1 órája

Folytatódott a zuglói mélyrepülés, az eddig nyeretlen Misleny is győzni tudott a fővárosban

Labdarúgó NB II
20 órája

NB III: a Monor a szegedi győzelme után vezeti a csoportját

Labdarúgó NB II
Tegnap, 13:32

Az Ajkában folytatja a külföldről hazatérő labdarúgó

Labdarúgó NB II
2025.09.19. 11:10
Ezek is érdekelhetik