NB II: vezet a Vidi, pályán az utolsó és a második helyezett – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
16 órakor kezdődött:
Budafoki MTE–Karcagi SC 0–0
Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár 0–0
17 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 1–0 (Németh D. 9.)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–0
FC Ajka–Kecskeméti TE 0–0
Később kezdődik:
19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre
Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)
Szombaton játszották
BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny 0–1
|AZ ÁLLÁS A JÁTÉKNAP ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Mezőkövesd
|6
|4
|1
|1
|11–5
|+6
|13
|2. Csákvár
|6
|4
|1
|1
|10–4
|+6
|13
|3. Budapest Honvéd
|6
|4
|–
|2
|11–4
|+7
|12
|4. Vasas FC
|6
|4
|–
|2
|12–9
|+3
|12
|5. Szeged-Csanád GA
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|6. Karcagi SC
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|7. Kecskeméti TE
|6
|3
|–
|3
|6–6
|0
|9
|8. Szentlőrinc
|6
|2
|2
|2
|8–6
|+2
|8
|9. Békéscsaba
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Tiszakécske
|6
|2
|2
|2
|7–8
|–1
|8
|11. FC Ajka
|6
|2
|1
|3
|3–7
|–4
|7
|12. Soroksár SC
|6
|1
|3
|2
|9–13
|–4
|6
|13. Videoton FC Fehérvár
|6
|1
|2
|3
|4–8
|–4
|5
|14. Kozármisleny
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|15. BVSC-Zugló
|7
|1
|1
|5
|6–8
|–2
|4
|16. Budafoki MTE
|6
|1
|1
|4
|3–9
|–6
|4