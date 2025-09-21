„Nehéz szavakba önteni, mennyire boldog vagyok” – Sainz jobban örül a mostani dobogójának, mint az elsőnek

Noha a domináns monzai győzelem után lehetett azzal számolni, hogy a Red Bull újabb erős hétvégét teljesíthet, arra nem igazán lehetett előzetesen számítani, hogy ilyen sima lesz Max Verstappen hétvégéje. A címvédő az őrült időmérő végén megszerzett pole pozícióját követően érintethetetlen volt, és senkitől sem zavartatva aratott fölényes sikert. A holland pilóta az idei negyedik, míg pályafutása 67. diadalának köszönhetően 69 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettet továbbra is vezető, de Azerbajdzsánban nullázó Oscar Piastrival szemben.

„Hihetetlen hétvégénk volt! Már Monza is nagyszerű volt, de az, hogy itt is nyerni tudtunk, igazán fantasztikus! Az autó nagyon jól működött mindkét keveréken, és végig tiszta levegőben tudtam vezetni, aminek révén tudtam figyelni a gumikra, és elég sima volt. Ezen a helyszínen sosem könnyű, rendkívül szeles volt az idő, szóval sokat mocorgott a kocsi, de hihetetlenül elégedett vagyok a teljesítménnyel. Nehéz megmondani, hogy tudjuk-e tartani ezt a tempót, de az kétségtelen, hogy az elmúlt két futamhétvége csodálatosan alakult a számunkra. Szingapúr viszont más kihívást fog jelenteni a nagy leszorítóerő miatt.”

George Russell küzdelmes hétvégén van túl, a brit versenyző már a csütörtöki sajtónapon sem tudott részt venni, és betegsége miatt valamennyi médiakötelezettségét is lemondta. A pályán ugyanakkor remekül teljesített, az ötödik rajtkockáját a második pozícióra váltotta, miközben több előzést is bemutatott vasárnap délután. „Először is gratulálok Carlosnak (Sainz Jr.) és a Williamsnek! Csodálatos eredményt értek el! Ami minket illeti, boldog vagyok, hogy sikerült visszatérnem a dobogóra. Személy szerint elég nehéz hétvége van magam mögött, de az autó végig nagyszerű volt. Kimi (Antonelli) negyedik lett, szóval elégedett vagyok.”

„Őszintén szólva, nagyon örültem, amikor megláttam a kockás zászlót. A pénteki és a szombati naphoz viszonyítva ma szerencsére ma sokkal jobban éreztem magam, de most alig várom, hogy pihenhessek kicsit. Mindenesetre rendkívül elégedett vagyok az eredménnyel” – tette hozzá a brit, aki annak is örült, hogy csapata, a Mercedes megelőzte a Ferrarit a konstruktőri tabellán, és immár a második helyet foglalja el.

Carlos Sainz Jr. álmodni sem mert ilyen eredményről, de a kaotikus kvalifikáción elért második rajthelye megteremtette a lehetőséget, amit a spanyol versenyző két kézzel ragadott meg, és az első dobogós helyezését ünnepelhette a Williams színeiben. „Nehéz szavakba önteni, mennyire boldog vagyok, és hogy milyen jó érzések töltenek el! Még jobban is ízlik, mint az első pódiumom! Nagyon keményen küzdöttünk egész évben, és ha minden összeáll, akkor csodálatos dolgokra vagyunk képesek. Tökéletes versenyünk volt, egyetlen hibát sem vétettünk, és sok olyan autót sikerült magunk mögött tartanunk, amire előzetesen nem számítottunk.”

„Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire a Williamsnél, hogy ilyen keményen nyomják ebben a nehéz évben. Mindenkinek bebizonyítottuk, hogy milyen nagy előrelépést tettünk meg az előző évhez képest. A jó irányba haladunk előre. Sajnos nekem több incidensem és balszerencsém is volt már az idén, de most már értem, miért történt mindez, az első dobogónknak így kellett megvalósulnia. Akárcsak az életben. Néha rossz pillanataid vannak, amik egy igazán jóhoz vezetnek. Ez sokkal jobb érzés annál, mint amit gondoltam. Ez egy életre szóló lecke, hogy higgy és bízz magadban, valamint a körülötted lévő csapatban, mert ez előbb vagy utóbb kifizetődik.”

Noha a versenyhétvége előtt úgy tűnt, a McLaren remek esélye lesz már Azerbajdzsánban megvédeni a konstruktőri címet, a bajnokavatásnak még váratnia kell magára. A wokingi alakulat eléggé rossz nagydíjon van túl: a vb-éllovas Piastri az időmérőn és a versenyen is összetörte az autót, míg Lando Norris nem tudott előrébb lépni a hetedik rajtkockából. Az ausztrál csakis magát hibáztatja a pocsék hétvége miatt, és csalódottsággal tölti el, hogy többször is rosszul mérte fel a helyzetet.

„Határozottan nem ez volt a legjobb pillanatom. Túlságosan vártam a rajtot, buta és egyszerű hibát vétettem. A balesetnél aztán egyszerűen nem mértem fel rendesen, hogy mennyire lesz piszkos a levegő. Egyértelműen túl keményen érkeztem meg a kanyarba, és ennyi volt. Rossz volt a tapadás, de ezzel számolnom kellett volna. Szóval kizárólag magamat hibáztathatom. Nem hoztam megfelelő döntéseket a megfelelő időben, és ez nyilvánvalóan csalódást keltő.”

„Nyilvánvalóan nem fogod jól érezni magad egy ilyen hétvége után, de végső soron úgy érzem, a tempóm megvolt, és elég ritka, hogy ilyen sok végzetes hibát követek el. Most arra összpontosítok, hogy magam mögött hagyjam ezt a hétvégét. Sokkal jobban aggasztana, ha azért követtem volna el ezeket a hibákat, mert megpróbáltam volna időt nyerni. Ezeket a problémákat nagyon-nagyon könnyen lehet orvosolni, persze eléggé megfizettem őket.”

Piastri még nem írja le Verstappent sem a bajnoki küzdelemben, de magára fókuszál. „Nem fogom még leírni. De őszintén szólva, nem igazán aggódom, csak igyekszem visszavágni, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. Tudom, hogyha visszatérek arra szintre, ahol voltam, akkor több mint rendben leszek. Szóval ebbe fogom fektetni az energiáimat.”

Noha Piastri ballépései lehetőséget teremtettek Norris előtt, hogy akár jelentős mértékben is csökkenteni tudja a lemaradását a bajnokságban, a brit az időmérőn hibázott az utolsó gyors körén, majd ugyanabban a pozícióban ért célba, amelyikből elrajtolt. A versenyző a hetedik helyezésével 25 pontra redukálta a különbséget, ami pontosan egy futamgyőzelemnyi hátrány. „Őszintén szólva, azt hiszem, hogy nem voltunk olyan gyorsak. Nem mondanám, hogy rosszak voltunk, de alig tudtam tartani a lépést Cunodával (Juki) is, a pálya egyes részein hihetetlenül gyors volt a Red Bull, és ott esélyem sem volt.”

„Egyértelműen szenvedtünk kissé ezen a hétvégén, és ezen a futamon. Nehéz volt vezetni az autót, időnként pengeélen táncoltunk. Egyszerű volt lassúnak lenni, aztán néha azt érezted, hogy ott vagy, aztán valami elromlik. Nem éreztem túl magabiztosan magam az autóban, és azt hiszem, ez mindkettőnk teljesítmény megmutatkozott.”

AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. George Russell brit Mercedes 14.609 mph. 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 19.199 mph. 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 21.76 mph. 5. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 33.29 mph. 6. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 33.808 mph. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 34.227 mph. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 36.31 mph. 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 36.774 mph. 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 38.982 mph. 11. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 baleset

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 19 324 2. Lando Norris 5 13 18 299 3. Max Verstappen 4 8 18 255 4. George Russell 1 7 18 212 5. Charles Leclerc – 5 16 165 6. Lewis Hamilton – – 16 121 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 11 78 8. Alexander Albon – – 11 70 9. Isack Hadjar – 1 9 39 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Carlos Sainz – 1 8 31 13. Liam Lawson – – 5 30 14. Fernando Alonso – – 6 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Pierre Gasly – – 5 20 17. Cunoda Juki – – 7 20 18. Gabriel Bortoleto – – 4 18 19. Oliver Bearman – – 5 16