Egyre közelebb a kiesés, kikapott Zuglóban a Tatabánya

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–0 (0–0)

Budapest, Szőnyi út 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Ureche (Kovács G., 90+1.), Király Á, Székely K. (Kovács D., 78.) – Mucsányi Miron (Tóth K., 63.), Szilágyi M. – Kocsis B. (Batai, a szünetben), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 63.). Vezetőedző: Csábi József

TATABÁNYA: Bese Balázs – Harsányi D. (Mascoe, 57.), Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Derekas, Szegleti (Vass P., 36.), Óvári (Jelena, 57.) – Csernik (Vida K., 36.), Árvai, Lapu (Varga D., 82.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Székely K. (48.), Szilágyi M. (62.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Taktikusan játszottunk, megérdemelten nyertünk.

Klausz László: – Alacsony színvonalú mérkőzést játszottunk, de megyünk tovább, mindent megteszünk az utolsó három fordulóban.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fáradt, esős idő lassú első félidőt hozott. Több mint húsz percet kellett várni az első kaput eltaláló lövésig, de Derekas tekerését is lazán fogta a hazaiak kapusa, Megyeri. A labda nagyrészt a BVSC-nél volt, de az első félidőben ezt nem tudta gólra váltani a hazai csapat, sőt helyzete is alig akadt belőle. A hazaiknál a támadógondokat az okozta, hogy klasszikus csatár nélkül, Nwachukwuval és Pekárral az élen támadtak. A mérkőzést azt sem rázta fel, hogy a vendégek vezetőedzője, Klausz László meglepő módon a félidő vége előtt kettőt is cserélt.

A második játékrész hasonló szellemben indult. Pár percig úgy tűnt, gól nélküli meccset fogunk látni. Aztán Székely Krisztián egészen fantasztikus passzt kapott a szélen, és ő ennek megfelelően kilőtte a hosszú sarkot, megszerezve ezzel a vezetést a zuglóiaknak (1–0). Ezt követően negyed óra sem telt el, a meccsen egyébként gyengén játszó Nwachukwu szépen cselezett, majd gólpasszt adott a kapu elé érkező Szilágyi Máténak, aki magabiztosan a sarokba passzolta a labdát. A kétgólos vezetés gyakorlatilag megpecsételte a vendégek sorsát. Egyedül Jelenának volt egy nagy helyzete, de arra remekül érkezett Megyeri és bravúrral hárította a közeli lövést. A BVSC győzelme abszolút megérdemelt volt, a Tatabánya kifejezetten gyengén játszott, aminek leginkább a vendégek népes szurkolótábora látta a kárát, amely egyébként végig hangosan buzdította a végül vereséget szenvedő csapatot. 2–0

PERCRŐL PERCRE