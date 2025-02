Dusinszki duplájával a Csákvár is legyőzte a BVSC-t

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–2 (0–1)

Budapest, Szőnyi út, 156 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BVSC: Megyeri I Gábor – Ureche (Benkő-Bíró, 69.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Kocsis B. – Székely K. (Bacsa, 79.), Szilágyi M. (Nemes M., 69.), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 69.), Tóth Á. (Batai, 79.). Vezetőedző: Csábi József

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka (Szalai P., 32.), Pál B., Karacs D., Varga B. – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 72.) – Szabó B. (Ominger B., 90.), Dusinszki (Szakály D., 90.), Haragos – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Kocsis B. (58.), ill. Dusinszki (41., 62.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Sajnos ugyanaz a forgatókönyv zajlott le, mint a múlt héten. Amikor kiegyenlítettünk, úgy éreztem, meg is nyerhetjük a mérkőzést, de gyorsan újabb gólt kaptunk, és ebből már nem tudtunk visszajönni. Úgy érzem, nem a jobbik csapat nyert ma, ettől függetlenül gratulálok a Csákvárnak.

Tóth Balázs: – Biztosra vettük, hogy kemény találkozó lesz, ez így is történt. Igyekeztük a saját játékunkat játszani, megpróbáltuk jó helyeken megszerezni a labdát, és azokból támadást építeni. Elégedett voltam az első félidei játékkal, de erre rátettünk még egy lapáttal a másodikban. A pontrúgásokban nagyot javult a csapat, s a két szélsőnk mellett kiemelném Dusinszki Szabolcsot, akinek második gólja akár a forduló találata is lehet.

Nwachukwu (a labdával) küzdött-harcolt, de nem talált be (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Puskás Akadémiától kooperációs kölcsön formájában érkező 18 éves Pál Barna első mérkőzésén rögtön kezdőként kapott lehetőséget a csákváriaknál, míg a BVSC-ben felgyógyult és a kezdőcsapatban kapott helyet a rutinos középhátvéd, Vinícius Paulo. Hiába játszott enyhe mezőnyfölényben az első félidőben a zuglói csapat, a szünet előtt Dusinszki Szabolcs góljával a csákváriak jutottak előnyhöz.

Nagy Zoárdot (fehérben) sokszor csak szabálytalanul tudták megállítani (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

A fordulás után Kocsis Bence szép egyéni alakítás után egyenlített, azonban Dusinszki szépségdíjas találattal ismét a vendégeket juttatta előnyhöz. A BVSC már nem tudott újítani, sőt, a mezőny legjobbja a hajrában harmadik gólját is megszerezhette volna, de közeli lövését Megyeri bravúrral védte. A Csákvár korábban még gólt sem szerzett a „vasutascsapat” ellen (mindhárom egymás elleni meccsüket a fővárosi gárda nyerte meg 1–0-ra), a rossz sorozat viszont ma megszakadt. A zuglóiak második hazai meccsüket is elveszítették a tavaszi szezonban, a csákváriak pedig ezzel a sikerrel – több győzelmüknek köszönhetően – megelőzték őket. 1–2