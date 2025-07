Miként sodorjuk veszélybe 4000 gyermek sportolását?

Bár Zugló hosszabb ideje szerepel a klub nevében, a 14. kerületi önkormányzat legalábbis nem viselkedik névadó szponzorként. Mint Tóth Sándor alelnök mondja, jó ideje már nem is kapnak – meg nem is várnak – bárminemű anyagi hozzájárulást a kerülettől, ám a polgármesteri hivatal immár azzal sem járul hozzá a BVSC működéséhez, ami elengedhetetlen lenne: néhány aláírással.

Tóth Sándor (Fotó: BVSC)

„Ahhoz, hogy a létesítmények fejlesztéséhez, illetve karbantartásához szükséges TAO-támogatásokat le tudjuk hívni, tulajdonosi hozzájárulás kell, ám az önkormányzat idén elkezdte megtagadni a dokumentumok aláírását – vázolja a leginkább aktuális problémát Tóth Sándor, akit több mint fél évszázad (!) köt a BVSC-hez. – Márpedig ahhoz, hogy az uszoda üzemképes maradjon, évi ötvenmillió forintot kell minimum a karbantartásra költeni. A műfüves pályánkat is muszáj lenne felújítani, mert sajnos mostanra olyan apróbb-nagyobb süllyedések, gödrök vannak rajta, hogy csak idő kérdése egy súlyosabb sérülés – nem szeretnénk azzal a hírekbe kerülni, hogy egy tehetséges gyerekjátékosunk emiatt törte el a lábát edzés közben.”

Az összkép megértéséhez ugyanakkor kicsit vissza kell tekerni a vasutasklub történetének filmjét – legalább a 2010-es évek elejéig. Ekkorra már elég komollyá vált az agónia, hiszen a MÁV fenntartóként semmivel sem tudott hozzájárulni az egyesület és a létesítmények fennmaradásához; ekkor, 2013-ban született meg az az egyezség, hogy a vasúttársaság tulajdonában álló telekrészt – amelyen az uszoda, a futballstadion és a székház áll – átadják a zuglói önkormányzatnak tulajdonba, amely 15 esztendőre vagyonkezelői szerződést kötött a klubbal.

„Szerettünk volna ötven évre, de az akkori törvények ezt nem tették lehetővé – magyarázta az alelnök. – Ettől függetlenül sokáig nem okozott gondot az együttműködés, jóllehet Zuglóban szinte minden választáson új politikai formáció irányította a kerületet. Én régi motorosként mindenkivel megtaláltam a hangot, különben is, mindig a sport volt a fókuszban, a politikát sikerült félretenni, azaz nem zavarta semmi az együttműködést. Korábban egyébként gyakran a kerület is beszállt a TAO-s fejlesztésekbe önrésszel, az utóbbi időben viszont ezeket megoldottuk állami forrásból. Ez nem jelent sem többet, sem kevesebbet, minthogy az önkormányzat tulajdonában álló területen hatmilliárd forint értékben történtek beruházások, azaz aligha vádolhat azzal bennünket bárki is, hogy rossz gazdának bizonyultunk vagyonkezelőként.”

Hanem hiába készült még több fejlesztési terv – jóváhagyott is, nem is egy –, Zuglóban behúzták a féket. Mivel az ilyen TAO-felhasználásoknál a tulajdonosnak garanciát kell vállalnia arra, hogy a következő 5-10 évben a létesítmény ugyanolyan célt szolgál majd (azaz sportolni fognak rajta, benne), az önkormányzatnál közölték, ők ezt most nem kívánják szignálni, mivel a BVSC-vel között vagyonkezelői szerződés 2028-ban, azaz három év múlva lejár, előbb, mint amennyi időre garanciát kéne adniuk.

Hiába tárgyalt Tóth Sándor az elmúlt hetekben igen intenzíven, nem csupán szimplán nemet mondtak neki, hanem testületi döntés született: nincs sem aláírás, sem szerződés-hosszabbítás.

„Olyan patthelyzet állt elő, amivel mindenki rosszul fog járni, akár már rövid távon is – mondja Tóth Sándor. – Ha az uszodában nem tudjuk elvégezni az elengedhetetlen karbantartásokat, előbb-utóbb nem marad más, mint a bezárás. Holott a Szőnyi út az Úszó Nemzet Program egyik legnagyobb bázisának számít kétezerötszáz fős kerettel, ezer óvodás és kisiskolás tanul úszni az oktatásaink keretein belül, az úszóknál és a vízilabdázóknál hasonló nagyságrendben járnak hozzánk sportolni, sőt, nyolcvan szinkronúszónk számára is van a központ, a futballpályáról is beszéltem már – mindent egybevetve négyezer gyermek épp most kezdődő sportpályafutása kerül veszélybe.”

Ráadásul ennél még összetettebb a helyzet: merthogy a BVSC-hez, mint egyesülethez a kérdéses területnél jóval nagyobb tartozik, amely július 1. óta immár a klub kizárólagos tulajdona.

„A két részen fekvő épületek, a gépészet komolyan egymásra van utalva – a gáz a klub tulajdonában álló területről megy a létesítményekbe, a geotermikus energia meg onnan jön, azaz ha valakinek esetleg olyan ötlete támadna, hogy majd mással, másféleképpen hasznosítaná az önkormányzatnál lévő ingatlanokat mondjuk 2028 után, az áthidalhatatlan problémákba ütközne. Az egész BVSC egységes egészt alkot, és mi egyértelműen azt szeretnénk, hogy ez így maradjon a jövőben is. Nem azért, mert nekünk így kényelmes, vagy mert ez annyira jövedelmező – ez kizárólag a sportról szól, a tradícióról, arról a rendkívül értékes munkáról, ami az itteni szakosztályokban folyik, de legfőképp a több ezer fiatal sportolásáról, akiknek a többsége mégiscsak Zuglóból jár hozzánk. Nem gondolnám, hogy az önkormányzatnál családok ezreivel szeretnének kiszúrni.”

Az alelnök szerint alapvetően két lehetőség maradt: vagy a kormányzat talál megoldást a tulajdonosi helyzet rendezésére – a BVSC-hez kerül a kérdéses terület –, vagy az önkormányzatnál látják be, hogy nem mehetnek a zuglóiak érdekeivel szemben, és aláírnak egy újabb 15 éves vagyonkezelői szerződést.

Így vagy úgy, ez az a helyzet, amikor nincs harmadik út.