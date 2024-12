NB II: a Kozármisleny telel az élen, a Kisvárda nem tudott fellépni feljutó helyre, nyert a Budafok Szegeden

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE 1–2 (Varga B. 43., ill. Rétyi R. 45+2., Kun B. 73.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 800 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Vrbovszki Pál, László István Sándor)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Polgár, Debreceni Á., Szujó A. (Bacsa B., 11.), Demeter – Lucas, Kártik (Csatári, 72.), Varga J. – Herjeczki (Katona I., 85.), Szabó M., Bódi Á. Vezetőedző: Erős Gábor

KISVÁRDA: Kovács M. – Lippai T., Széles, Jovicic, Körmendi (Soltész D., 70.) – Cipetic (Matanovics, 70.), Osztrovka, Szőr, Bíró B. (Molnár G., 81.) – Mesanovic, Szpaszics (Gyurkó, 70.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Szőr (0–1) az 1., Herjeczki (1–1) az 59. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Küzdelmes meccs volt, a döntetlent reális eredménynek tartom. Hálás vagyok az egész csapatnak, a stábnak és a klubvezetőknek az eddig nyújtott munkájukért. Valószínűleg kevesen gondolták, hogy a szezon felénél ott leszünk a második, feljutást érő helyen. Szeretnénk ugyanilyen lelkesedéssel, odaadással végezni a munkánkat, mindig a győzelemre törekedni, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.

Révész Attila: – A Kazincbarcika megmutatta, miért van ott az első két hely egyikén. Sajnos a mai talaj elég fagyos és csúszós volt, így egyik csapat sem tudta a legjobb arcát mutatni. Jól kezdtünk, gólt szereztünk, de a tizenegyedik percben nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, kétgólos előnyben máshogy alakult volna a meccskép. Egy kicsit csalódottan, de bizakodva várjuk az idény második felét.

SZENTLŐRINC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Keresztes B. (Szekszárdi T., a szünetben), Dinnyés, Kiss-Szemán – Poór (Medgyesi, a szünetben) – Heles (Rab, 66.), Vingler, Kesztyűs M. (Hajdú R., 55.), Nagy R. (Bőle, 62.) – Novák Zs. Vezetőedző: Waltner Róbert

KOZÁRMISLENY: Lékai S. – Schuszter, Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. – Cipf (Kiss B., 72.), Kirchner (Rácz L., 88.), Debreceni Z. (Beke, 79.) – Pesti (Horváth P., 72.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Debreceni Z. (0–1) a 47., Pesti (0–2) az 56. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Az utolsó fél órában már akadtak gólszerzési lehetőségeink is, de az első hatvan percben gyenge játékot mutattunk. Ennek lett a következménye a vereségünk.

Pinezits Máté: – Ezt a meccset különösebben nem szeretném értékelni, bár jó futballt mutatott a csapatom. Az egész ősz számunkra szenzációsan sikerült, jól küzdöttünk egymásért, mindenkinek köszönet érte.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence, Szabó Dániel)

CSÁKVÁR: Perczel – Szalai P. (Gazdag V., 86.), Murka, Karacs, Varga B. – Farkas A., Dencinger (Major M., 86.), Dusinszki – Szabó B. (Haragos, 77.), Nagy Z., Baracskai (Umathum, 66.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MEZŐKÖVESD: Deczki – Kojnok (Kállai, 85.), Varjas Z., Bora, Vajda S. – Posztobányi (Bányai, 79.), Zachán – Bartusz, Cibla, Horváth K. (Cseri, 63.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Dusinszki (1–0) az 59., Dusinszki (2–0) a 69., Varjas Z. (2–1) a 80. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Végre megtört a rossz sorozatunk. Váltanunk kellett a mai meccsre, s ez bejött. Tudtuk, hogy nem lesz látványos összecsapás, de két gyönyörű gólt lőttünk, és megérdemelten nyertünk. Jó előjel ez a tavaszi folytatásra.

Csertői Aurél: – Az első félidőben kézben tartottuk a meccset, nem játszottunk rosszul, de a szünet után a hazaiak három kapura lövésből két gólt szereztek.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 730 néző. Vezette: Farkas Tibor (Baghy Csaba, Vad Anita)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Kovács G. – Gyenti (Komáromi Cs., 70.), Mikló, Szabó Bálint (Szatmári I., 70)., Hodonicki (Albert I., 87.), Kővári – Zádori (Sármány, 59.), Kóródi (Hursán, 59.). Vezetőedző: Csató Sándor

TATABÁNYA: Lóth – Buna, Jagodics M., Deutsch B. (Kocsis G., 78.) – Eördögh (Derekas, 72.), Bertus (Vida K., 58.), Katona K. (Vass P., 58.), Harsányi – Csernik, Jelena, Árvai. Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Viczián (1–0) a 45. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Örülök, hogy ezt és az előző mérkőzésünket is megnyertük egy nullára, sokszor kaptunk ki a bajnokságban egy találattal. Nem volt szép a játék, de nagyon sokat támadtunk, sok volt a felívelés, a fejes, és ebből most mi jöttünk ki győztesen, így kicsit nyugodtabban készülhetünk majd fel a tavaszra.

Gyürki Gergely: – Döntetlenszagú mérkőzést nyert meg a hazai csapat egy lecsorgó labdából elért góllal. Nem mondom, hogy érdemtelenül nyert az ellenfél, rengeteget tett érte, de azt sem, hogy mi nem érdemeltünk volna meg legalább egy pontot. Valamiért a sors így akarta, hogy a Békéscsaba örüljön. Csalódott vagyok, mert nekünk is volt legalább annyi helyzetünk, mint a hazaiaknak.

FC AJKA–GYIRMÓT FC GYŐR 3–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Becséri Gergely, Ring Kevin)

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Jagodics B., Garai – Csizmadia Z., Kopácsi (Csemer, 86.) – Kovács N. (Major G., 79.), Zsolnai (Szvoboda, 86.), Pantovics (Doncsecz, 79.) – Borsos F. (Bobál G., 71.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

GYIRMÓT: Rusák – Miknyóczki, Hudák D., Csörgő V., Rozs (Marlen, a szünetben) – Hudák M. – Madarász M., Kiss N. (Kovács D., 79.), Katona M., Ugrai – Adamcsek. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Pantovics (1–0) a 22., Csizmadia Z. (2–0) a 43., Madarász M. (2–1) a 89., Bobál G. (3–1) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – A mai napon úgy játszottunk, ahogy azt kértem, és szerintem sokaknak üzentek ezzel a győzelemmel a fiúk, hogy jó csapatunk van. Most nagyon odatettünk magunkat az előző hetek gyengébb szereplése után.

Tamási Zsolt: – Rendkívül nehéz körülmények között készültünk, tartalékosak voltunk, fiatalszabályos játékosok estek ki, de ez nem lehet mentség. Rengeteg hibával játszottunk az első félidőben, megérdemelten vezetett az Ajka kettő nullra. A másodikban gyökeres változás történt, a kapufát is eltaláltuk, gólt is szereztünk, jó dinamikával és agresszívan játszottunk. Kettő egynél benne volt az egyenlítés lehetősége is, de sajnos kaptunk még egy gólt, viszont a második félidei játékunkra lehet építeni.

BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 100 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri I Gábor – Székely K., Benkő-Bíró, Vinícius, Babós, Király Á. – Pekár L., Tóth K. (Nemes, 82.), Mucsányi Miron (Szilágyi Zs., 60.), Kocsis B. (Nwachukwu, a szünetben) – Batai (Szilágyi M., 60.). Vezetőedző: Csábi József

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Kékesi, Bolla G. – Vass Á., Tóth A. – Szabó Sz., Manner (Köböl, 72.), Halmai Á. – Kundrák. Vezetőedző: Lipcsei Péter

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Mindkét csapattól többet vártam. Ez a mérkőzés nem kerül ki a dicsőségtablónkra, csak az utolsó negyedórában játszottunk úgy, ahogy szerettem volna. Összességében így is szép őszt produkáltunk, különösen úgy, hogy nem tudtunk hazai pályán játszani.

Lipcsei Péter: – Bár ellenfelünk szervezett védelemmel és rutinos játékosokkal rendelkező csapat, már az első félidőben megnyerhettük volna a meccset, de kihagytuk a ziccereinket. A BVSC-nek nem voltak igazán veszélyes helyzetei.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

BUDAPEST HONVÉD FC–VASAS FC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 2970 néző. Vezette: Antal Péter (Mohos Milán, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Bévárdi, Pauljevics, Ene, Benczenleitner, Hangya – Holman (Keresztes N., 61.), Kesztyűs B. (Sigér Á., 90+4.), Somogyi Á. – Ihrig-Farkas (Pekár I., 90.), Medgyes Z. (Csilus T., 90.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor, Doktorics – Cseke B. – Mamusits (Bodnár G., 32.), Kapornai (Németh B., 60.), Urblík J. – Tóth M. (Rácz B., 71.), Radó. Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Keresztes N. (1–0) a 82. percben

Kiállítva: Ene a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – A meccs elején jobban le kellett volna játszanunk a labdaszerzéseinket, s a kontráink után több lehetőséget kellett volna kialakítani, emiatt hiányérzetem van. Tudtam, ha jól védekezünk és nem kapunk gólt, lesz egy lehetőségünk… Bejött.

Pintér Attila: – Tipikus egygólos meccs volt, de ez most nem biztos, hogy igaz. Megvoltak a lehetőségeink, nem tudtunk élni vele. Tanulnunk kell ebből a meccsből.