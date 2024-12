Győzött riválisa ellen, nem a kiesőzónából várja a tavaszi folytatást a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 1–0 (1–0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 730 néző. Vezette: Farkas Tibor (Baghy Csaba, Vad Anita)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Kovács G. – Gyenti (Komáromi Cs., 70.), Mikló, Szabó Bálint (Szatmári I., 70)., Hodonicki (Albert I., 87.), Kővári – Zádori (Sármány, 59.), Kóródi (Hursán, 59.). Vezetőedző: Csató Sándor

TATABÁNYA: Lóth – Buna, Jagodics M., Deutsch B. (Kocsis G., 78.) – Eördögh (Derekas, 72.), Bertus (Vida K., 58.), Katona K. (Vass P., 58.), Harsányi – Csernik, Jelena, Árvai. Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Viczián (45.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Örülök, hogy ezt és az előző mérkőzésünket is megnyertük egy nullára, sokszor kaptunk ki a bajnokságban egy találattal. Nem volt szép a játék, de nagyon sokat támadtunk, sok volt a felívelés, a fejes, és ebből most mi jöttünk ki győztesen, így kicsit nyugodtabban készülhetünk majd fel a tavaszra.

Gyürki Gergely: – Döntetlenszagú meccset nyert meg a hazai csapat egy lecsorgó labdából elért góllal. Nem mondom, hogy érdemtelenül győzött az ellenfél, rengeteget tett érte, de azt sem, hogy mi nem érdemeltünk volna meg legalább egy pontot. Valamiért a sors így akarta, hogy a Békéscsaba örüljön. Csalódott vagyok, mert nekünk is volt legalább annyi helyzetünk, mint a hazaiaknak.

ÖSSZEFOGLALÓ

Sokáig, a 16. percig kellett várni az első valamirevaló helyzetre, de kimaradt a csabai lehetőség. A hazaiak fokozták a tempót, az első félidő hajrájához közeledve egymás után dolgozták ki a helyzeteket, végül a lefújás előtti másodpercekben Viczián Ádám nagyszerű megoldásával meg is szerezték a vezetést.

A Tatabánya nem szeretett volna pont nélkül hazatérni, és a mintegy 80 fős, hűséges szurkolótáborának sem akart csalódást okozni, ezért a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért. Nagy labdabirtoklási fölényben játszott a vendégcsapat, de a Békéscsaba védelme jól állta a sarat, sőt, ha módja nyílt rá, kontrák után többször is veszélyeztette Lóth Péter kapuját. Újabb gól azonban már nem született, így teljesült a békéscsabaiak terve: elkerültek a kiesőzónából – ahol átvette a helyüket a Tatabánya. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán két hónapja nyeretlen Békéscsaba a négy meccse veretlen Tatabánya ellen.