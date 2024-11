Egy FIFA-döntés már született a Kisvárdáról távozott csatár ügyében...

A Kisvárda FC az NB I-es kiesést követően, a nyáron azt a tájékoztatást adta a csapattól távozó, 22 éves Mario Ilievszki ügyében, hogy az északmacedón csatár a 2025 nyaráig érvényes szerződését egyoldalúan felmondta, de a klub ezt a felmondást nem fogadta el és kész a FIFA illetékes testületéhez fordulni.

A játékost képviselő Luka Sport ügynökség részéről Radványi Dávid akkor azt nyilatkozta kérdésünkre, hogy a csatár az angol nyelvű szerződése értelmében mondta fel a jövő nyárig érvényes szerződését, miután a csapat kiesett az NB I-ből.

„Amikor Ilievszki Kisvárdára igazolt, két szerződést írt alá – nyilatkozta júliusban a Nemzeti Sportnak a kialakult helyzetről a csatár egyik ügynöke, Radványi Dávid. – Egy magyar és egy angol nyelvűt. Az aláírásnál a játékost irodánk társtulajdonosa, Alekszandr Jovkov képviselte, aki nem tud magyarul, és nem gondolta, hogy a két dokumentum között lehet tartalmi különbség. Az angol nyelvű verzió egy olyan kikötést tartalmaz, mely alapján az élvonalból kiesés esetén az utolsó bajnoki mérkőzéstől számított harminc napon belül a játékos egyoldalúan felmondhatja a szerződését, mi eszerint jártunk el. Ez a kikötés a magyar változatban azonban már úgy szerepel, hogy a szerződés csak közös megegyezéssel, tehát mindkét fél beleegyezésével mondható fel.”

A klubhoz hasonlóan az időközben a bolgár CSZKA 1948-hoz szerződött csatár is jogi útra terelte az ügyet és a FIFA-hoz fordult. Radványi Dávid most arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a szövetség jogi testülete ebben a beadványban a csatár javára döntött. Ez a beadvány arról szólt, hogy Ilievszki igényt tartott a korábbi szerződése alapján neki még járó összegre, amit a döntés óta a Kisvárda FC már ki is fizetett neki.

Ugyanakkor Révész Attila, a klub sportigazgató-vezetőedzője megkeresésünkre azt mondta, ezzel még nem zárult le az ügy, mert a Kisvárda FC továbbra is vitatja Ilievszki távozásának jogszerűségét.

„Való igaz, hogy a játékos a szerződésében egy szófordulatot másképp értelmezett, mint mi, és erre hivatkozva távozott – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Révész Attila. – A magunk részéről először a magyar munkaügyi bírósághoz fordultunk, amely úgy határozott, hogy mivel a játékos nem európai uniós országból érkezett, így a hatáskörén kívül esik az ügy, ezért nem hoz döntést. Most a bírósági határozat után vihetjük nemzetközi szintre, a FIFA elé az ügyet, erre még van két évünk, tehát ez még nem zárult le. Az az ügy, amiben a FIFA novemberben döntést hozott, egy teljesen másik procedúra. Az arról szólt, hogy volt egy 13 napról szóló fizetési hátralékunk, mert a játékosnak megszűnt a magyarországi számlaszáma, így nem jutott hozzá az utolsó, neki járó összeghez. Ezt azóta rendeztük, de ez az ügy független a másiktól.”

Ilievszki azonban a végleges döntés megszületéséig is szerepelhet új csapatában (más kérdés, hogy ha a FIFA nem neki ad igazat, akkor ő is és új klubja is szankcióra számíthat). Eddig 14 bajnokin három gólt és egy gólpasszt ért el a bolgár élvonalban, szeptemberben pedig Feröer ellen bemutatkozhatott a Nemzetek Ligájában az északmacedón válogatottban is.