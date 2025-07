Májer Milán a megyei rangadó előtt: Nem bízhatjuk el magunkat

Felfokozott az érdeklődés a Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good vasárnapi bajnoki előtt a hazaiaknál, ami nem is csoda, hiszen jelentősen erősödött az együttes kerete. Érkezett Nemanja Antonov, Dorian Babunszki, Bright Edomwonyi, Sztefanosz Evangelu, Katona Mátyás, Kersák Roland, Kovács Dániel, Manner Balázs, Májer Milán és Bojan Szankovics, míg Farkas Bendegúz újra kölcsönbe került a Szparihoz Felcsútról. Távozott Ronaldo Deaconu, Fejér Béla, Géresi Krisztián, Nika Kvekveszkiri, Matheus Leoni, Nagy Barnabás és Darko Velkovszki, míg Keresztes Krisztián kölcsönbe Skóciába szerződött a Dundee Unitedhez, Eppel Márton pedig az FK Csíkszeredához.

„Nagyszerű közösségbe csöppentem – mondta lapunknak Májer Milán, a nyíregyháziak játékosa, aki Kecskemétről került a Szparihoz a nyáron. – Több játékost is ismertem korábbról, elég Nagy Dominik vagy Benczenleitner Barna nevét említenem, akikkel a Honvédban futballoztam együtt, Kersák Rolanddal pedig a Kecskemétben, ahol mostani edzőnkkel, Szabó Istvánnal dolgozhattam. Ő folyamatosan fejleszti magát, közel sem ugyanazt az edzésmunkát végezzük el, mint anno Kecskeméten, nem úgy gondolkodik, hogy ha valami egyszer működött, jó lesz tíz évig. Nemanja Antonovval ellenfélként nagy csatákat vívtunk, nem baj, hogy már a csapattársam – kellemesen csalódtam benne, jó ember. Kétségtelen, jól erősített a klub, de beszéltük, hogy nem szabad elbíznunk magunkat, keményen meg kell dolgoznunk a sikerért, ezzel mindenki tisztában van.”

A Nyíregyháza minden bizonnyal a 3–5–2-es hadrendben játszik leginkább, Májer Milán a középpálya jobb oldalán kaphat szerepet.

„Ezt a felállást is kedvelem, de a három–négy–kettő–egyest is. Korábban a Honvédban és a Kecskemétben is leginkább a három–öt–kettes felállást részesítették előnyben: a jobb oldalon több védekező feladat hárul rám, de bátran segítenem kell a támadásokat is, remélem, sok gólt szerzek és gólpasszokat adok. Eddig kilencvenhat NB I-es mérkőzésen játszottam, közel a százas határ – ez persze nem központi téma nálam, sokkal jobban érdekel a csapat szereplése. Bent kell maradnunk, s ha ezt kiharcoltuk, kitűzhetjük a következő, merészebb célt is. Lépésről lépésre kell haladnunk, akkor nem érhet minket meglepetés. Az elsőt a Kisvárda ellen tehetjük meg: az újonc stabil, erős csapat, nem lesz egyszerű feladatunk, de hazai pályán egyértelműen a győzelem kiharcolása a célunk.”

Bár a múlt héten a Mezőkövesd elleni felkészülési mérkőzésen (1–0) nem lépett pályára a támadó középpályás Kovácsréti Márk, tavaszi vállsérülése után már teljes értékű edzésmunkát végez, csak kisebb izomproblémája miatt nem kapott szerepet. A középpályás Bojan Szankovics is jó úton halad a visszatérés felé, míg a kapus Tóth Balázs térdműtéten esett át, hosszú időre kidőlt a sorból. Farkas Bendegúzt a Kövesd ellen le kellett cserélni, a combhajlítóizma sérült meg, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia.

NS-tipp Nagy nap Szabolcsban: az elmúlt évtizedekben a vármegyének sokszor egyetlen élvonalbeli csapata sem volt, vasárnap pedig Nyíregyháza–Kisvárda meccset rendeznek az NB I-ben. A jó hangulat garantálva van, s valami azt súgja, döntetlennel ér véget a rangadó.

(Bereczky Attila)

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!