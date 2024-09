NB II: „Pár embernek csípi a szemét, hogy kiscsapatként vezetjük a bajnokságot”

„Amit az egyik oldalon befújnak tizenegyesnek, azt a másikon nem, ráadásul úgy, hogy az ellenfél játékosa saját maga elismeri, hogy tizenegyes volt – mondta csalódottan Waltner Róbert. – Úgy néz ki, hogy ezt nem veszik észre. Emiatt szomorú vagyok, mert oké, hogy kiscsapat vagyunk, meg lehet, hogy pár embernek csípi a szemét, hogy kiscsapatként vezetjük a bajnokságot, de mi ezt nem csalással értük el. Megdolgoztunk érte becsülettel, hajtottunk, sok esetben a játékosok a szívüket-lelküket kitették a pályára. És most is elsők vagyunk, hét mérkőzés után elszenvedtük az első vereségünket. Gratulálok a Kazincbarcikának. Ez lehetett volna szorosabb mérkőzés is, de valamiért így alakult.”

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SZENTLŐRINC 2–0 (1–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Vrbovszki Pál, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Ádám F., 81.), Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Lucas (Herjeczki, 81.), Varga J. – Pintér Á. (Csatári, 65.), Kártik (Ferencsik, 86.), Bódi Á. – Szabó M. (Pethő B., 65.). Vezetőedző: Erős Gábor

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Poór, 59.), Szekszárdi M., Dinnyés, Papp Cs. – Rab, Medgyesi (Hleba, a szünetben) – Bőle (Kiss-Szemám, 70.), Nagy R., Hajdú R. (Heles, 59.) – Tóth-Gábor (Novák Zs., 59.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Polgár K. (24.), Bódi Á. (58. – 11-esből)

