Egy gól döntött Barcikán, Csábi József ezúttal már vendégként örülhetett

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 500 néző Vezette: Lovas László (Albert István, László István Sándor)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Csatári (Ternován, 70.), Polgár K. (Herjeczki, 70.), Debreceni Á., Demeter M. – Lucas, Varga J. – Szabó M. (Pintér Á., 58.), Kártik, Bódi Á. (Ádám F., 77.) – Pethő B. Vezetőedző: Erős Gábor

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Hidi P. (Májer G., 76.), Pekár L. (Kelemen P., 67.), Szilágyi M. – Székely K. (Nemes M., 76.), Nwachukwu (Tóth K., 67.) – Bacsa P. (Zamostny, 17.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Nwachukwu (48.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nagy fölényben játszottunk. A mérkőzés elején elmaradt egy tizenegyes, ha mi szereztük volna meg a vezetést, más a végkimenetel.

Csábi József: – Erős csapat otthonában sikerült nyernünk. Bár még épül a csapat, jó úton járunk elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel.

A nyáron alaposan átalakult Kazincbarcika hazai pályán a 3. fordulóban mutatkozott be szurkolóinak. Jól kezdték a találkozót a borsodiak, elsősorban Pethő és Kártik előtt adódott lehetőség, melyeket nem sikerült gólra váltaniuk. A 30. perctől fokozatosan javult fel a BVSC játéka, rövid időn belül Hesz és Pekár is helyzetbe került, de kimaradtak a ziccerek. Az első félidő vége ismét a Barcikáé volt, a borsodiak csapatkapitánya Kártik Bálint próbálkozott többször is, de a fővárosi védelem mindig a helyén volt, vagy a befejezésekbe csúszott hiba hazai részről. A szünetre gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok, de az első játékrész alapján a Barcika állt közelebb a vezetéshez, veszélyesebb támadásokat vezettek a borsodiak.

A második játékrészt jól kezdte Csábi József együttese: a 48. percben David Nwachukwu szánta magát lövésre körülbelül 20 méterre a hazai kaputól és ballal lőtte ki Fadgyas kapujának jobb felső sarkát.

A bekapott gólt követően mindkét szakvezető cserékkel frissítette csapatát. A borsodiak változtatásai új lendületet adtak a játéknak. Több helyzetet is kidolgozott a Barcika az egyenlítés érdekében, de ma nem volt velük a szerencse sem, minden ziccer kimaradt, a kék-sárgák találkozójának végén így a fővárosiak örülhettek.

A bekapott gólt követően mindent megtett az egyenlítésért a Barcika (fehérben), de a BVSC állta a sarat (Fotó: Kovács Donát/KBSC)

