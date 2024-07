Liverpooli akadémiát megjárt játékossal erősített a Szentlőrinc – hivatalos

A közel kétszáz NB I-es mérkőzésen pályára lépő Poór Patrik a másodosztályban szereplő Szentlőrinchez igazolt. Poór a szülővárosában, Győrben kezdett futballozni, innen került az MTK-hoz 13 évesen. A magyar védő két idényt eltölthetett a Liverpool akadémiáján is. A felnőtt mezőnyben az MTK-nál mutatkozott be a 2011–2012-es idényben, egy évvel később pedig az élvonalban is lehetőséget kapott.

Poór játszott a Puskás Akadémiánál, a Paksnál, a Debrecennél is, összesen 176 mérkőzése van az első osztályban, 2014-ben Oroszország ellen a válogatottban is bemutatkozott. Poór az NB II-es BVSC-Zuglótól igazolt Szentlőrincre.

„A szentlőrinci vezetők éreztették velem, hogy számítanak rám, bíznak bennem, ami nagyon jólesett, elsősorban ezért mondtam igent az. A keret jó néhány játékosát személyesen ismerem, és kivétel nélkül mindenki jó szívvel ajánlotta ezt a klubot, ahol nyugodt, családias környezetben lehet dolgozni. Nekem pedig most pont erre van szükségem: ilyen helyen könnyebben elérhetem, hogy elkerüljenek a sérülések, és újra eljussak arra a szintre, amit korábban képviseltem.” – idézi a 30 éves védőt a klub honlapja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Dinnyés Olivér (NK Nafta – Szlovénia), Gyurján Márton (Zalaegerszegi TE), Hajdú Roland (Soroksár SC), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Kisvárda Master Good – ismét kölcsönbe), Nagy Richárd (Paksi FC – kölcsönbe, legutóbb Szeged, kölcsönben), Rab Boldizsár (Vasas FC – kölcsönbe), Szabó Benjámin (Vasas FC – kölcsönbe), Szekszárdi Tamás (Pécsi MFC), Tarcson Ákos (Budapest Honvéd II), Tóth-Gábor Kristóf (Pécsi MFC), Poór Patrik (BVSC-Zugló)

Távozott: Cserneczky László (Nagykozár KSE), Erdész Ádám (VS Dunakeszi), Havas Attila (SV Wörgl – Ausztria), Kiss Máté (PTE-PEAC), Major Péter (PTE-PEAC), Miklós Péter (Pécsi MFC – kölcsönből vissza), Múcska Viktor (Komárom VSE), Németh Márk (Pécsi MFC), Pataki Bence (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza), Sághy Félix (Karcagi SE), Szabó Zalán (Majosi SE), Szmola Bálint (Tiszakécskei LC)