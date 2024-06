NB II: a Vasas szerződtette a korábbi szövetségi kapitány fiát

A 193 centiméter magas támadó az elmúlt években osztrák korosztályos csapatokban, többek között a Sportunion Mauerben, a TWL Elektrában, valamint a Rapid Wienben futballozott. Utóbbi együttes színeiben 62 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Az U16-osokkal a 2021–2022-es idényben bajnokságot nyert, míg az U18-asokkal két ezüstérmet szerzett.

Az U19-es válogatott játékos hazatérése után a Szombathelyi Haladáshoz került, ahol a legutóbbi, 2023–2024-es idényben összesen 22 NB II-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig öt gólt és két gólpasszt jegyzett.

„Pintér Filip kiváló fizikai adottságokkal rendelkező, tehetséges center. A jövő embere lehet, de 2005-ös születésűként a fiatalszabályt is figyelembevéve már ebben a szezonban hasznos tagjává válhat csapatunknak. Az osztrák utánpótlásban pallérozódva megfelelő mentalitást, az előző szezonban a felnőttek között pedig némi felnőttrutint is szerezhetett. Szombathelyről szabadon igazolhatóvá vált, így ingyen szereztük meg a játékjogát, és 2027. június 30-ig tartó, hároméves szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta a klub honlapján a játékosról Nagy Miklós sportigazgató.

A 18 éves futballista arról beszélt, hogy édesapja, Pintér Attila is támogatta abban, hogy az angyalföldi csapathoz igazoljon.

„Három-négy hete hallottam először a Vasas érdeklődéséről – kezdte Pintér Filip. – Volt több megkeresésem is, a Vasas mellett döntött, hogy komoly múlttal rendelkező, nagy klub, és motiváló a cél is, vagyis a feljutás kiharcolása. Édesapám is azt javasolta, hogy válasszam a Vasast. Először ő is centerként kezdte a pályafutását, később lett védő, de én nem tartom valószínűnek, hogy valamikor védőként játszom majd. Nem szeretek előre ígérgetni, legfeljebb annyit, hogy minél jobban szeretnék szerepelni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Vasas elérje a céljait. A csapattársakkal hétfőn találkozom először, Doktorics Áront jól ismerem a szombathelyi időszakból, Rab Boldizsárt pedig a válogatottból.”



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Ihrig-Farkas Sebestyén (BVSC-Zugló – kölcsönből vissza), Kapornai Bertalan (Mosonmagyaróvár – kölcsönből vissza), Kiss Ágoston (Tiszakécske), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Pintér Filip (Szombathelyi Haladás), Puska Péter (FC Komarno – Szlovákia – kölcsönből vissza), Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát (mindketten Mezőkövesd Zsóry SE – kölcsönből vissza)

Távozott: Bakti Balázs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Litauszki Róbert (?), Papp Csongor (?), Szalay Szabolcs (ZTE FC – kölcsönből vissza)