A Tatabánya nyerte meg a párharcot, de a Békéscsaba is készülhet az NB II-re

NB III, OSZTÁLYOZÓ

VISSZAVÁGÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 1–2 (0–0)

Békéscsaba, 2150 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Bornemissza Norbert, Horváth Róbert)

BÉKÉSCSABA: Póser – Farkas M. (Kovács G., 63.), Albert I., Bora – Hodonicki, Zvara L., Pintér N., Komáromi Cs. (Mihály B., 66.), Kóródi (Mikló, 71.) – Ilyés T. (Sármány, 67.), Vólent (Zádori, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor

TATABÁNYA: Lóth – Molnár T. (Kiprich D., 60.), Buna, Krupánszki, Székely E., Katona K. – Szegleti – Szalánszki (Klausz, 70.), Kovács I. (Soltész B., 60.) – Árvai D. (Kocsis G., 86.), Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Buna (46. – öngól), ill. Letenyei (50.), Árvai D. (82.)

Kiállítva: Albert I. (86.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az eleje úgy alakult, ahogyan elterveztük. Amikor megszereztük a vezetést, elkövettünk két buta hibát – így nem kontrázhatnak le bennünket. A versenykiírás egyértelműen fogalmaz, van esélyünk, hogy így is indulhassunk az NB II-ben, mivel a legjobb fel nem jutó csapatot kérik fel. Nem így akartunk volna felkerülni, de az is igaz, hogy már négy hete megnyertük a bajnokságot. és nagyon nehéz volt tűzben tartani a csapatot.

Gyürki Gergely: – Fantasztikus érzés átélni ezt a pillanatot. Kiélezett csata folyt, le a kalappal mindkét csapat előtt. Boldogok vagyunk, hogy egyszer sikerült vezetni a párharc során, ám ez döntőnek bizonyult.

A párharc győztese: a Tatabánya, 4–3-as összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

Ahogyan Tatabányára is sok békéscsabai szurkoló utazott el egy héttel ezelőtt, úgy a visszavágót is jelentősebb számú vendégdrukker tisztelte meg, a szektorukban egy gombostűt nem lehetett leejteni, nagyjából hatvanan-hetvenen biztatták – méghozzá igen lelkesen! – kedvenceiket. A tatabányai szurkolói csetepaté után a rendőri szervek igyekeztek odafigyelni a biztonságra, a régi állóhelyi lelátó melletti útszakaszt csabai szimpatizáns nem is közelíthette meg. A pályára vonuló csapatokat régen látott telt ház, több mint kétezer néző fogadta.

Egyik csapat sem adta könnyen magát (Fotó: Kovács Péter)

Nem mondható, hogy unalmas első félidőt láthattunk, mert mindkét együttes számtalan kisebb-nagyobb helyzetet dolgozott és hagyott ki. Tegyük hozzá, a kapusok, Póser Dániel és Lóth Péter is nagyon figyelt, szép védéseket mutatott be, így három félidő után sem lehetett tudni, melyik gárda kerül ki győztesen a párharcból.

Nagyot küzdött a Tatabánya, aminek meglett az eredménye (Fotó: Kovács Péter)

A Tatabánya mintha bent maradt volna az öltözőben, Hodonicki Márk harcossága után Buna Gábor szerencsétlenül ért bele a labdába, így vezetett a Békéscsaba. Nem tartott sokáig a hazaiak öröme, mert Letenyei Zalán négy perccel később egyenlített. Ha lehet, még inkább fokozták az iramot a felek, mindkét kapu többször is veszélybe került, de újabb gólt a Tatabánya ért el Árvai Dániel révén, és ezután már hiába tett meg mindent az Albert István kiállítása miatt emberhátrányba kerülő Békéscsaba, a vendégcsapat győzött és ünnepelhetett önfeledten a szurkolótáborával, amelynek érdemes volt ilyen sokat utaznia. 1–2

Hiába támadott a meccs végén az Előre (Fotó: Kovács Péter)

A párharc alapján a Tatabánya jutott fel – 10 év után – az NB II-be, de mivel a Haladás nem kapta meg az NB II-es licencet, valószínűleg a Békéscsaba felkérést kap a másodosztályú részvételre.

A másik osztályozón

SZENTLŐRINC–PUTNOK FC 2–0