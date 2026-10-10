Tóth Milán a rácson túliakkal is ünnepelt, gyerekek a lelátón – ilyen volt a Vasas–Kisvárda

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Rúsz (Berényi Á., Balla L.)

Vasas: Engedi – Pávkovics, Iyinbor (Baráth B., 87.), Csóka D., Doktorics – Rab B. (Sztojka, 87.), Hidi M S. – Kovácsréti (Molnár Cs., 72.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pethő, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor

Kisvárda: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Melnik, Mbock (Youga, 78.) – Matanovics (Okoronkwo, 64.), Herc (Babják, 64.), Szikszai (Bíró B., 64.) – Mesanovic (T. Balogun, 71.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Tóth M. (61.), ill. Bíró B. (86.)