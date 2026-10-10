Nemzeti Sportrádió

Tóth Milán a rácson túliakkal is ünnepelt, gyerekek a lelátón – ilyen volt a Vasas–Kisvárda

R. P.R. P.
2026.10.10. 17:34
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Vasas Kisvárda
Mint arról beszámoltunk, 1–1-es döntetlenre végzett a Vasas és a Kisvárda a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!

 

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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fotó 2026.10.10.

Tóth Milán a rácson túliakkal is ünnepelt, gyerekek a lelátók – ilyen volt a Vasas–Kisvárda (Fotó: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Rúsz (Berényi Á., Balla L.)
Vasas: Engedi – Pávkovics, Iyinbor (Baráth B., 87.), Csóka D., Doktorics – Rab B. (Sztojka, 87.), Hidi M S. – Kovácsréti (Molnár Cs., 72.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pethő, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor
Kisvárda: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Melnik, Mbock (Youga, 78.) – Matanovics (Okoronkwo, 64.), Herc (Babják, 64.), Szikszai (Bíró B., 64.) – Mesanovic (T. Balogun, 71.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Tóth M. (61.), ill. Bíró B. (86.)

NB I Vasas Kisvárda
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