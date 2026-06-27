Győzelemmel vette vissza régi nevét a Honvéd a Kisvárda ellen

Nagy pillanat… Ugyanis olyan aspektusból is megközelíthető volt a szombat délutáni edzőmeccs, hogy mindkét csapat először lépett pályára az előszezonban, és gyakorlatilag az előző évi keretével jutott el idáig, vagyis a felkészülése második hetének lezárásáig. No, meg onnan is, hogy Feczkó Tamás előző két együttese találkozott egymással, amelyeket még az NB II-ben irányított. A Kisvárda 2024–2025-ös visszajutásához is volt némi köze a trénernek, igaz, csak a bajnokság első két fordulójában volt „övé” a csapat, a Honvéd három év után NB II-es száműzetésének megszüntetése viszont elvitathatatlanul az ő érdeme, mégis mennie kellett Kispestről, ahol az olasz Maurizio Jacobacci érája vette kezdetét.

S ha már vezetőedzők...

A második kisvárdai korszakát kezdő Supka Attila is tudna mesélni a Honvédnál töltött évekről és sikerekről (lásd még kupagyőzelem), de azok még a „régi” Bozsik-stadionhoz voltak köthetők. A szombat délutáni felkészülési mérkőzés színhelye már az új aréna volt, amelyet a szurkolók számára is megnyitottak, igaz, ebben a hőségben még a leglelkesebb hívektől sem lehetett elvárni, hogy nem a szoba hűvösét, vagy valamelyik strandot választják, hanem a lelátó naptól perzselt, ezen a meccsen a szurkolók részére rendelkezésre álló C jelű szektorait. Aki mégis ott volt a lelátó azon részein, az igyekezett a felső sorokba húzódni, ott legalább némi árnyékra is leltek a 36 Celsius-fokos forróságban.

Még egy szempontból premiert jelentett a mérkőzés, hiszen a kispesti szurkolók óhajának eleget téve újra Kispest-Honvéd FC néven szerepel a csapat, és a régi-új néven Szamosi Ádám szerezte az első gólt, az első húsz perc végén ő értékesítette Zuigeber Ákos beadását. Az egyenlítésre nem kellett sokat várni, a remek súlypontáthelyezés után a tavaszi szezon óta immár háromszoros bolgár válogatott Toniszlav Jordanov centerezéséből Novothny Soma fejelt gólt. Az ezúttal a csapatkapitányi karszalagot is viselő kisvárdai center ezzel a mozdulattal is igazolta, ha kellő számú és minőségi beadás érkezik az irányába, akkor azokból képes betalálni – ezekből volt kevés a tavasszal.

Mindkét csapat teljes sort cserélt a szünetben, a Honvéd bevetette két eddigi nyári szerzeménye egyikét, a spanyol Pablo Garciát, akivel a balhátvéd szerepkörében számolhat az új szakvezető. Ha nem számítjuk a kölcsönből visszatért játékosokat, kisvárdai oldalon nem tűnt fel új arc, mert a Dunaszerdahelyről igazolt Cristián Herc csak szerződése letelte, vagyis június 30. után, a jövő hét közepétől csatlakozhat hozzájuk.

A kevés helyzet egyikéből, Medgyes Zoltán kapusról kipattanó lövéséből Pinte Patrik juttatta másodszor is előnyhöz a Honvédot, az előnyt Dúzs Gellért bravúrral „konzerválta", amikor az oldalről elvégzett szabadrúgás után Martin Chlumecky közeli fejese után bravúrral védte a labdát. A hátralévő időben sem pörgött fel különösebben a tempó, talán azért is, mert a csapatok nem akarták teljesen kijátszani a lapjaikat, hiszen a bajnokság első fordulójában is találkoznak egymással – akkor már Kisvárdán.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (1–1)

Bozsik Aréna, 300 néző. V: Antal P.

KISPEST, 1. félidő: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I., Somogyi Á. – Zuigeber, Gyurcsó, Szamosi Á. – Kántor K. 2. félidő: Dúzs – Kállai K., Csonka B., Szabó T., Garcia – Somogyi T., Varga B. – Újváry, Pinte, Medgyes Z. – Hetyei

KISVÁRDA, 1. félidő: Popovics – Nagy K., Radmanovac, Oláh B., Körmendi – Mbock, Babják – Matanovics, Jordanov, Bíró B. – Novothny. 2. félidő: Papp Zs. – Melnik, Lippai, Chlumecky, Abdullahi – Szőr, Popoola – Mesanovic, Szikszai H., Balogun – Gyurkó

G: Szamosi Á., Pinte, ill. Novothny

A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1

Július 3. (péntek), 15.30: Sturm Graz II (osztrák, II.)–Kispest-Honvéd

Július 4. (szombat), 17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd

Július 8. (szerda), 11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)

Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd

Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd

A KISVÁRDA MASTER GOOD NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Felkészülési mérkőzések:

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1

Július 4. (szombat): Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák)

Július 8. (szerda): Vasas–Kisvárda

Július 11. (szombat): Kisvárda–Kazincbarcika (NB II)

Július 15. (szerda): Kisvárda–Bukovina Csernovci (ukrán)

Július 18. (szombat): Kisvárda–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovák)