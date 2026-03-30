Funsho Bamgboyét már a télen ajánlották a DVTK-nak, de…

A boon.hu vasárnap arról számolt be, hogy Miskolcon tartózkodik a 27 éves, nigériai-magyar kettős állampolgárságú támadó, Funsho Bamgboye. A Nemzeti Sport értesülései szerint az NB I-ben a Haladásban és Fehérváron 2017 és 2022 között összesen 114 meccsen szerepelt futballistát már a télen a DVTK figyelmébe ajánlották. Funshót ugyanaz a nemzetközi ügynökség képviseli, amely a Diósgyőrbe télen érkezett, szintén nigériai születésű Peter Amborse-t is. A szélső azonban egyelőre nem csatlakozott Nebojsa Vignjevics vezetőedző csapatához, és erősen kérdéses, hogy erre ebben az idényben még sor kerülhet-e.

Az NB I-ből előbb a román Rapid Bucuresti-hez, majd a török Hataysporhoz szerződő Funsho ugyanis október óta nem szerepelt tétmeccsen. Januárban távozott is a török másodosztályú klubtól, de jelenleg nincs tökéletes erőállapotban, ezért kérdéses, mennyire tudna hasznára lenni a bennmaradásért küzdő DVTK-nak az utolsó hat fordulóban. Ugyanakkor Funsho szerződtetéséről hosszabb távon még lehet szó Diósgyőrben, a magyar állampolgárságának köszönhetően abban az esetben is szerepelhetne a csapatban, ha az kiesne az élvonalból. Az előző idényben a török élvonalban 31 meccsen két gólt szerzett, az ősszel pedig tíz meccsen háromszor volt eredményes a török másodosztályban.

A DVTK megkeresésünkre nem kívánt reagálni Funsho lehetséges érkezésének hírére.