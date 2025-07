Újpest: Dragan Mladenovics szakmai tanácsadó lesz az utánpótlásban – hivatalos

Júniusban már írtunk az utánpótlásban jártas szerb szakember, Dragan Mladenovics lehetséges érkezéséről, akivel kapcsolatban csütörtökön jelentette be az Újpest FC a hivatalos felületein, hogy utánpótlás-szakmai tanácsadóként csatlakozik a klubhoz. Az Újpest FC egy hosszabb interjút is közölt a szakemberrel.

„Azért vagyok itt, hogy emeljem az akadémia státuszát. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a tapasztalatommal segítsem az itt dolgozókat, hogy a klub utánpótlása előre lépjen. Ez magában foglalja az edzőket, illetve minden folyamatot, ami az akadémián zajlik – nyilatkozta Mladenovics, aki az általa képviselt futballfilozófiáról is beszélt. – Azt a játékot szeretem, ami folyamatosan a gólszerzésre tör, hiszen végső soron a szurkolók is ezt szeretik. Ők azt preferálják, ha a meccs élvezetes, nem pedig nézhetetlen – ehhez pedig gólok kellenek. Persze, ez nem valósulhat meg megbízható védelem és védekezés nélkül, de alapvetően egyértelműen a támadófocit képviselem.

A játékosként 17-szeres válogatott Mladenovics futballozott a Crvena zvezda mellett a Glasgow Rangersben és a Real Sociedadban is, majd a visszavonulását követően a Crvena zvezdánál kezdett edzősködni az utánpótlásban, később pedig, összesen nyolc éven át felelt az utánpótlásnál folyó szakmai munkáért a belgrádi klub akadémiáján.

„A Crvena zvezda – akárcsak az Újpest – egy nagy klub, és ezért kiemelten fontos az utánpótlása is. Sikerült olyan változtatásokat véghez vinnünk, melyeknek köszönhetően a klub akadémiája nemcsak Szerbia, hanem az egész régió legjobbja lett. Kineveltünk tehetségeket, akikből az első csapat is profitált, és nem egy alkalommal értékesítettünk futballistákat az öt topbajnokság valamelyikébe is. Előbbinek egyértelműnek kell lennie, most is rengeteg korábbi akadémista játszik a Crvenában, és remélem, hogy Újpesten is hasonló lesz a helyzet, és sikerül utánpótlás-futballistákat kinevelnünk az első csapat számára" – nyilatkozta Mladenovics.